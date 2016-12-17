Yaralı asker o anları anlattı

Kayseri'de düzenlenen bombalı saldırıdan yaralı kurtulan asker, "Araç otobüsü takip ediyordu, yan yanaydık sürekli" ifadesini kullandı.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi yakınlarında 08.45'te bomba yüklü bir araçla, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu özel halk otobüsünün yakınında gerçekleştirilen saldırıda yaralanan bir asker o anları anlattı. Yaralı asker, "Araç otobüsü takip ediyordu, yan yanaydık sürekli" ifadesini kullandı. VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik yapılan bombalı saldırı sonrası vatandaşlar araçlarından inerek yaralıların yardımına koştu. Kayseri'de Talas Bulvarı'nda bulunan Erciyes Üniversitesi kavşağında meydana gelen bombalı saldırı sonrası araçlarını durduran vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu. Vatandaşlar, "Yardım edin" diye çevredekilere çağrı yaparken, bir çok vatandaş da telefonla 112'ye haber verdi.

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