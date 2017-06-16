Yaralı askerden acı haber

Batman'ın Kozluk İlçesi’nde 9 Haziran'da PKK'lı teröristlerin uygulama noktasında yaptıkları bombalı araçlı saldırıda yaralanan Silifkeli Uzman Çavuş 34 yaşındaki Ali Gülnar, tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin Mersin’in Silifke İlçesi Sayağzı Mahallesinde yer alan baba evine ulaşan acı haber, yakınlarını yasa boğdu. Gözyaşlarına boğulan şehidin yakınları ve komşuları eve Türk bayrağı astı. Evli ve 4 yaşında bir erkek çocuk babası olan Uzman Çavuş Ali Gülnar’ın babası Halil, annesi Döne ve eşi Dilber Gülhar’ın, hastane sürecinde bulundukları Ankara’dan cenazeyi teslim alıp, toprağa verilmek üzere Silifke’ye getirecekleri öğrenildi. DHA

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