Yaralı polis şehit oldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce 4 Haziran’da karakola yapılan roketli saldırı da ağır yaralanan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu (25) tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede şehit oldu.

Nişanlı şehit polisin 2 ay sonra evleneceği belirtildi. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 4 Haziran günü karakola yapılan roketli saldırı sonucunda ağır yaralanan Abdurrahman ve Raziye Çirkin çiftinin 7 çocuklarından en küçüğü olan Sinan Türkoğlu, 7 gün tedavisinin sürdüğü Ankara GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit oldu. Ailenin yaşadığı evin çevresine Türk bayrakları asılırken, önüne ise taziye çadırı kuruldu. Şehit polis Türkoğlu’nun cenazesi, bugün Elbistan’da düzenlenecek törenle toprağa verilecek. DHA

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