Yaralı polisten acı haber geldi!

Adana'da, kullandığı motosikletin taksiyle çarpışması sonucu yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
Kullandığı motosikletin 9 Haziran'da göreve giderken Alparslan Türkeş-Mavi Bulvar Kavşağı'nda taksiyle çarpışması sonucu yaralanan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Arda Can (25), tedavisinin sürdüğü Adana Şehir Hastanesinde vefat etti.
Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Can'ın cenazesi, düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.
AA