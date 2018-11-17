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17 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yargı, baskı aracı olmamalı

17 Kasım 2018, Cumartesi 01:24
DÜN SABAH BİR GRUP AKADEMİSYENE YAPILAN GÖZALTILAR YARGI İLE TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİRDİ.

BASKIN GÖZALTILAR

GEZİ olayları ile ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce aralarında Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Prof. Dr. Betül Tanbay’ın da bulunduğu Anadolu Kültür AŞ yöneticilerine yönelik baskın gözaltılar yine eleştiri konusu oldu.

TEPKİLER

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: CMK’ya aykırı işlemler yargıyı bir baskı aracına dönüştürmektedir.

Prof. Dr. Adem Sözüer: Çağrıldığında gelecek insanlara şafakta gözaltı hukuka aykırıdır, çok ayıptır!

Prof. Dr. Osman Can: Anayasa ve hukuka tartışmasız aykırı.

***

YARGI BASKI ARACI OLMAMALI

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, “Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı işlemler yargıyı bir baskı aracına dönüştürmektedir. Türkiye’nin demokratik dünyadaki algısına ağır darbe vurmaktadır” açıklamasında bulundu. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı işlemlerin yargıyı bir baskı aracına dönüştüreceğini belirtti. Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul’da aralarında bazı akademisyenlerin de bulunduğu 20 kişinin gözaltına alınmasını kaygıyla izlediklerini bildirdi. “Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yakalama ve gözaltı işlemleri ancak tutuklamanın şartları var ve fakat hakim kararı almaya vakit yok ise verilebilir” değerlendirmesinde bulunan Feyzioğlu, “Davet edildiğinde iradî olarak ifade vermeye geleceği besbelli olan kişiler yakalanmaz, gözaltına alınamaz” dedi. Feyzioğlu, “Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı işlemler yargıyı bir baskı aracına dönüştürmektedir. Türkiye’nin demokratik dünyadaki algısına ağır darbe vurmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu. Feyzioğlu, yargıya duyulan güveni de zedeleyen hataların bir an önce telafi edilmesi gerektiğini bildirdi.

Akademisyenlere gözaltı

Bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala’nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür’e yönelik 4 ilde operasyon yapıldı. İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla’da yapılan operasyonda, Anadolu Kültür A.Ş yöneticisi, danışmanı ve ilgilisi olan, akademisyenlerin de aralarında bulunduğu, 13 isim gözaltına alındı. 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı bulunuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan isimlerin “Osman Kavala ile hiyeraşik bir düzen içinde hareket ettiğini ve Sivil İtaatsizlik ve Şiddetsiz Eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve profesyonel eylemciler getirttikleri (Duran Adam, Piyano Çalan Adam, Kırmızılı Kadın vs.)” öne sürdü.

Çiğdem Mater Kaş’ta gözaltına alındı

Elde edilen bilgilere göre, gözaltına alınan isimler arasında Anadolu Kültür’ün yönetim kurulu başkanvekili Yiğit Ekmekçi, yönetim kurulu üyesi Ali Hakan Altınay da var. Anadolu Kültür’ün genel koordinatörü Asena Günal, danışmanları Çiğdem Mater ve Meltem Aslan, Bora Sarı, Ayşegül Güzel, Filiz Telek de operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında. Gözaltına alınanlardan Çiğdem Mater’in film çekimi için gittiği Kaş’ta kaldığı otelden alındığı, Kaş’ta karakolda tutulduğu, akşam saatlerinde İstanbul’a getirileceği öğrenildi.

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Hukuka aykırıdır, çok ayıptır 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. DR. Adem Sözüer, gözaltılara tepki gösterdi Sözüer, “Yine eleştiriyoruz:Çağrıldığında gelecek insanlara şafakta gözaltı hukuka aykırıdır,çok ayıptır!” derken Ergenekon ve Balyoz gözaltılarını eleştirdiği gazete kupürlerini de paylaştı; “Prof.Adem Sözüer,Ergenekon Operasyonunda,İlhan Selçuk,Doğu Perinçek ve Kemal Alemdaroğlunun sabaha karşı yataklarından kaldırılarak gözaltına alınmalarını eleştirdi.” Sözüer sosyal medya hesabından şunları yazdı; “Suçüstü hali yok, soruşturma 2014’te. Kanun şöyle: “İfadesi alınacak kişi davetiye ile çağrılır;çağrılma nedeni açıkça belirtilir;gelmezse zorla getirileceği yazılır” CMK:145/1 “çağrıldığı halde gelmeyen şüphelinin zorla getirilmesine karar verilebilir” CMK:146/1”

Anayasaya ve hukuka aykırı 

Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu üyesi ve Bilimsel Kurul Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Can da meslektaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından durumu değerlendiren Can, “Değerli Meslektaşım, Hocam Turgut Tarhanlı da göz altına alınmış. Bu uygulamanın Anayasaya ve hukuka tartışmasız aykırılığını bir yana bıraktım. Ama “siyaset” ile de ilişkisini kuramıyorum artık” ifadelerini kullandı. 

 

Etiketler: feyzioğlu, sözüer, osman can
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