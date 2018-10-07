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7 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Yargı da topluma hesap vermeli

07 Ekim 2018, Pazar 00:02
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yargı sisteminde dürüstlük ve şeffaflığın sağlanması, topluma karşı hesap verebilirlik ve profesyonelliğin güçlendirilmesinin bütün yargı mensuplarının sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Dünya yüksek mahkemeleri, Yargıtay Başkanlığının ev sahipliğinde, yargıda şeffaflığı ele alacak. Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay’ın ev sahipliğinde düzenlenecek “4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi”nde, 30 ülkeden yüksek mahkeme başkanı ve uluslar arası uzmanlar buluşacak. İstanbul’da 11-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek zirvede, yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi ele alınacak. Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmesine yer verilen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yargı sisteminde dürüstlük ve şeffaflığın sağlanması, topluma karşı hesap verebilirlik ve profesyonelliğin güçlendirilmesinin bütün yargı mensuplarının sorumluluğunda olduğunu belirtti. 

‘Mahkemeler istihbarat örgütü değildir’

Yargıda dürüstlük ve şeffaflığın sağlanmasında aslî sorumluluğun yargı organlarına ait olduğuna dikkati çeken Cirit, evrensel hukuk ilkelerinin, hâkimlere böyle bir sorumluluk yüklediğini, Yargıtayın da bu sebeple inisiyatif aldığını kaydetti. Yargıda şeffaflığın en geniş anlamda uygulanması gerektiğine işaret eden Cirit, “Mahkemeler istihbarat örgütü değildir. Küçüğün, suç mağdurlarının ve kişisel verilerin korunmasını gerektiren durumlar dışında, yargı organının tüm faaliyetleri şeffaf ve topluma karşı hesap verebilir olmalıdır. Yargı yaptıklarının da yapamadıklarının da hesabını topluma karşı verebilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Evrensel hukuka katkı sağlanacak

Şeffaflığın sağlanması için gerekli mekanizmaların kurulması, yasal ve ikincil mevzuat ile diğer tedbirleri, İstanbul Bildirgesi kapsamında düzenlenecek zirvede ele alacakların anlatan Cirit, “Birbirinden değerli ve yetkin yüksek hakimlerle ve hukukçularla yapacağımız bu çalışmada evrensel hukuk kültürüne önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. Zirvenin sonuçlarının Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde adalet yönetimine ilişkin politikaları şeffaflık yönünde geliştirmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

AA

Etiketler: Türkiye, hukuk, yargı, mahkeme
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