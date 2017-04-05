Yargı kararına rağmen keyfîlik

İzmir Şakran 3 Nolu T Tipi Cezaevi yönetimi Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Risale-i Nur Külliyatı’nın serbestçe cezaevlerine girebileceğine yönelik kararına rağmen keyfi bir uygulamayla talep edilen eserlerin tutuklu ve mahkumlara verilmesine mani oluyor.

İzmir Şakran 3 Nolu T Tipi Cezaevi yönetimi talep edilen Risale-i Nur Külliyatına ait eserleri tutuklu ve mahkûmlara iletmemekte ısrar ederek bir hukuk skandalına imza atıyor. Tutuklu yakınlarından ve bu konuda mağdur edilenlerden öğrendiğimiz bilgilere göre Risale-i Nurlar ‘yasak’ şeklindeki asılsız bir beyanla tutuklu ve mahkumlara verilmiyor.

Benzer olaylar daha önce de yine İzmir Şakran Cezaevinde ve diğer cezaevlerinde meydana gelmişti. Yeni Asya Gazetesinin ‘Skandal’ olarak duyurduğu bu durum manşetimizin yayınlanmasının ardından düzeltilerek, söz konusu eserlerin serbestçe cezaevlerine girebileceği yönünde karar alındı. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Risale-i Nur kitabı verilmeyen bir tutuklunun itirazı üzerine kitabın yasaklı olmadığını belirterek, tutukluya verilmesini kararlaştırdı.

Fakat edindiğimiz bilgilere göre Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının mağdurlar tarafından hatırlatılmasına rağmen İzmir Şakran 3 Nolu T Tipi Cezaevi yönetimi karara uymayarak bir hukuk rezaletine sebep oluyor. Avukat Kadir Akbaş, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ortadayken bu uygulama kabul edilemez değerlendirmesinde bulundu.

Risale-i Nurlar toplatılmıştı

İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde daha önce tutuklu ve mahkûmların koğuşlarındaki bütün Risale-i Nur eserlerine el konularak toplatılmıştı. Eserlerin kurum güvenliğini tehlikeye sokacak gruplaşmalara sebep olduğu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gibi iftiralarla Cezaevi Eğitim Kurulunun aldığı bu skandal karara yapılan itiraz İnfaz Hâkimliği tarafından reddedilmişti, fakat Yeni Asya’nın 27 Şubat’ta ‘Skandal’ başlığıyla manşetine taşımasının hemen ardından İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve mahkûmların koğuşlarındaki bütün Risale-i Nur’ların toplatılması kararından geri adım atılmış, yanlış karardan tez zamanda dönülmesi ve koğuşların yeniden Nurlara kavuşması cezaevlerinde büyük bir moral ve sevince vesile olmuştu. Bizlere ulaşan haberlere göre Isparta ve Diyarbakır’daki bazı cezaevlerinde de benzer keyfilikler devam ediyor. bu konuda mağdur edilenler yetkililerden bu keyfi uygulamalara karşı tedbir almasını bekliyor.

HABER: Ülker Yılmaz Caba