Yargı sistemi hâlâ hata veriyor

Prof. Dr. Atilla Yayla, yargı sisteminin hata vermeye devam ettiğini, birçok hata yargının attığı hemen her adımda kendini gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Atilla Yayla, “Yargı sistemi hata vermeye devam ediyor. Birçok hata yargının attığı hemen her adımda kendini gösteriyor” dedi.

Prof. Yayla, facebook hesabında yaptığı açıklamada, yargı sisteminin hata vermeye devam ettiğini belirterek şunları yazdı:

“ İddianamelerin bir türlü makul bir süre içinde hazırlanamaması. Hazırlanan iddianamelerin çoğunun sağlam olmaması. İddianamelerde delillerden çok yorumlara dayanılması ve yorumlarda şüphenin sanık lehine değil aleyhine kullanılması. Tutuklamaların sık ve keyfi yapılması. Yargılamaların gerekli gereksiz sanıklar tutuklu haldeyken sürdürülmesi. Tutuklu bırakmanın cezaya dönüştürülmesi. Kamu vicdanını ilgilendiren ve gerekiyorsa teşhir, ayıplama, eleştirme ve kınama ile toplumsal olarak müeyyidelendirilebilecek davranış ve eylemlerin ceza hukuku meselesine dönüştürülmesi. Kavala dâvâsı da maalesef bu hatalar zincirinde ilerlemeye devam ediyor. Bu tür hatalar sadece yersiz mağduriyetler yaratmıyor, aynı zamanda adalete olan inanç ve güveni de sarsıyor...”

AİHM bağlayıcıdır

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında AİHM tarafından verilen kararı da hesabınde değerlediren Prof. Yayla, “Hukuk sistemimize göre AİHM kararları bağlayıcıdır. Kararlar elbette her yönüyle tartışılabilir ama bu ayrı bir mesele... Konuları birbirine karıştırmayalım, bir kararın tartışılabilir olması o kararın bağlayıcı olma vasfını ortadan kaldırmaz” ifadelerini kullandı. AİHM kararıyla ilgili olarak, önceki gün, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kararı bir görelim. Bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir” demişti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kararla ilgili, “AİHM’nin verdiği kararlar bizi bağlamaz. Onun karşılığında bizim de yapabileceğimiz birçok şeyler vardır. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz” sözlerini sarfetmişti.

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Gül, Erdoğan’ın sözleri için ne dedi?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün, başka bir açıklamasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, “Yargılama halen derdesttir. Yargılamayı yapan mahkeme, gerek dosyadaki verileri gerekse AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır” dedi. HDP’li milletvekillerinin, “Cumhurbaşkanı öyle demiyor, ‘Tanımıyoruz, karşı hamle yaparız’ diyor” sözleri üzerine Adalet Bakanı Gül, “AİHM’in verdiği karar doğrudan hemen icra niteliğinde değil. İnfaz boyutunu Türk yargısı değerlendirecektir. Verilen tüm kararlarda eleştiri söz konusudur. Bizim yürütme olarak her kararı eleştirme yetkimiz var ama Türk mahkemesinin verdiği karara herkes uyar ama AİHM’in verdiği karar elbette eleştirilir. Cumhurbaşkanımız da bu konudaki eleştirisini yapmıştır.” (AA)