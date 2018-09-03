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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yargıda hedef süre uygulaması başladı

03 Eylül 2018, Pazartesi 10:36
Yargıda Hedef Süre uygulaması, bugün itibarıyla tüm adliyelerde başladı. Dava ve soruşturmalarla ilgili hedef süreler, taraflara 1 Ocak 2019'dan itibaren tebliğ edilecek.

Dava ve soruşturmaların tamamlanacağı sürelerin önceden ilan edilmesini öngören "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına bugün itibarıyla adliyelerde başlandı.

Adalet Bakanlığının, Türkiye'de yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve savcılıkların verimliliğini artırmak, tarafların davaların ne zaman sonuçlandırılacağını öngörmelerini sağlanmak amacıyla başlattığı çalışmalar tamamlandı.

"Yargıda Hedef Süre" uygulaması kapsamında her dava türü için azami süre belirlendi, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerindeki yazılım çalışmaları da sonlandırıldı.

Yeni adli yılla birlikte başlayan uygulama, bugün itibarıyla açılan davaları kapsayacak.

Hedef süreler, 1 Ocak 2019'dan itibaren taraflara bildirilecek. Bu tarihe kadar olan 4 aylık sürede ise uygulama izlenecek, gerektiğinde teknik düzenlemeler yapılacak.

Belirlenen soruşturma ve kovuşturma süreçlerine ilişkin hedef süreler, UYAP üzerinden hakim ve savcılar tarafından takip edilecek. Hedef sürelerde tamamlanmayan soruşturma ve davaların nedenleri de sisteme giriş yapılacak. Böylece, gecikmeye sebep veren unsurlar ülke genelinde ve yerel düzeyde belirlenecek ve takip edilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Ağustos'ta adliyelere gönderdiği yazıyla, uygulamaya 3 Eylül'de başlanacağını bildirmişti.

AA

Etiketler: adalet, hukuk, yargı, dava, bakanlık
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