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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

“Yargıda işler iyi gitmiyor Tayyip Bey”

12 Haziran 2017, Pazartesi
Selahaddin E. Çakırgil’in dün Star’da yayınlanan yazısının bir bölümü şöyle:

“(...) Çünkü, hemen her mahfilde, yargıdan giderek artan bir hoşnutsuzluk dile getiriliyor, her yerde bir gizli ve sessiz feryat yükseliyor. Ve bu hoşnutsuzluğu dile getirenlerin, taa 30-40 yıl öncelerden beri F. G’ye asla sempati beslememiş insanlar olması da daha bir can alıcı nokta… Onlar, bu darbe teşebbüsüne ordu, yargı veya diğer kamu kurumlarından ya da yüksek malî destekler sağlayan sermaye ve iş çevrelerinden her kim varsa, onların hem de mahkemeleri oyalama ve show yerine dönüştürmelerine fırsat vermeden, sür’atle cezalandırılmalarını istiyorlar. Ama onlarınki oldukça yavaş ilerlerken, ‘toplu tasfiyeler’in ve geniş toplum kesimlerinden tutuklamaların ortaya çıkardığı ve giderilemeyen haksızlıklar grafiği giderek yükseliyor.

***

Müslüman kimliğiyle de bilinen bir avukat arkadaşla biraz sohbet ettik.. F.G. Cemaati’yle ilgili olarak Tayyip Bey’in geçen sene yaptığı, ‘Tabanı ibadet, ortası ticaret ve tavanı hıyanet’ tanımlamasını hatırlattıktan sonra; ‘Amma gel gör ki, bir zamanlar tıpkı Tayyip Bey gibi, hayırlı bir hizmet yaptıklarını düşünerek F.G.’ye sempati ile bakan, o ‘ibadet’ ehli, bugün en büyük darbeyi yiyor.

Âdeta, bir kısım mâlum çevreler, bu ibadet ehli tabandan intikam alıyorlar. Yargıda işlerin iyi gitmediğini ve bu duruma herkesten önce bizzat Tayyip Bey’in müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum.’  dedi.

Bir diğeri, ‘Bazı kemalist-laik yargı elemanlarının, fırsat bu fırsat, toplumda Müslüman kimliği öne çıkmış kişileri hapse atmak için âdeta bir histeri krizine tutulduklarını’ söyledi. Bir hukukçu olarak aynen katılıyorum. Ki, bu yakınmaları hemen her mahfilde duyuyor, dinliyoruz.

***

Bir yazar arkadaş da, ‘sırf sosyal faaliyetlere katıldıkları için tutuklanan örtülü hanımların sayısının bu derece zirve yaptığı hiçbir dönem yoktu. Bu ‘şeref’(!)  Tayyip Bey’e mi nasip olmalıydı?’ dedi. Bunları dile getirmek bile gönlümüze girân geliyor; ama, bilinsin ki, adâlet adına yapılan haksız uygulamalardan hoşnutsuzluk giderek derinleşiyor, Tayyip Bey.. Sen de olmasan, kalp sancımızı söyle, kime açalım?” Haber Merkezi

Etiketler: adalet, hukuk
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  • erhan

    12.06.2017 23:35:32

    Yargı mi ne yargısı.Yüzbinler neyle suçladığını bilmeden ihraç edildi.Terör örgütü üyesi suclamas8yla.Neye göre terörist denildiği zaman tamamen yasal olan banka sendika okul yardım kuruluşu vb. kriterlerle.Allah akıl versin bizi yönetenlere. ALLAH VICDAN VERSIN HAKIM ,SAVCI, POLISLERE.

  • yusuf

    12.06.2017 09:18:59

    Masum ve mazlumların tek dayanağı ve sahip çıkanının bir beklediği kader planı var mutlaka....yoksa bu gariplerin sebepler planında masumiyetlerini ispatlamaları için ömürleri yetmez diye düşünüyorum.....

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