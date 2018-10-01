Yargıda oyunu kimler oynuyor?

Yargıda, bürokrasideki aşırı milliyetçi grupların yapılandığına dikkat çeken Avukat Ergin Cinmen, “Acaba kumpas sistemi başka kimliklerle geri mi döndü?” diye sordu.

Avukat Ergin Cinmen, geçen hafta Posta gazetesinden Oral Çalışlar’a bir mektup gönderdi. Çalışlar’ın, ‘büyük bir bölümüne’ köşesinde yer verdiği mektupta Cinmen, “Acaba kumpas sistemi başka kimliklerle geri mi döndü” diye soruyor ve yargıda geçmişte yaşadıklarımıza benzer ‘bir şeyler’ olduğunu öne sürüyordu.

Diken’den Tunca Öğreten’e konuşan Cinmen şunları söyledi; “İstanbul Çağlayan’da, hukuka meydan okuyan bir ağır ceza takımı var. Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) da, ağır ceza mahkemelerinin bu tavırlarını onar pozisyonda. Türkiye yargısında bir çift başlılık söz konusu. Bir tarafta AYM, diğer taraftaysa HSK ve ağır ceza mahkemeleri. Buna tekil bir yargı gözüyle bakmayın. Zira AYM, bu yaşananlardan sonra bir daha bu tür bir karar vermedi.”

Bu kararlar mantık dışı

Osman Kavala, Büyükada, Nazlı Ilıcak, Altan kardeşler davalarını örnek gösteren Cinmen, “ Bunlar, tıpkı FETÖ yargısının kumpas davaları gibidir. Hangi gruplar birbirlerinin gücünü sınıyor bilemiyorum. Ama bu davalar, Türkiye’ye takılan çelmedir, ayak bağı olan konulardır. Anormal şeyler bunlar. Atilla Taş ve Murat Aksoy’un davasında, henüz geçen günkü avukatlar davasında da gariplikler yaşandı. Verilen tahliye kararları geri alındı. Ne tür hesaplaşmalar oluyor belli değil. Bence bu talimat, şu an var olan siyasi iktidardan yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından verilmiyor.

Türkiye’den dışarıya adımınızı attığınızda herkes, “Bu aydınlar, yazarlar, gazeteciler neden içeride, neden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor” sorusunu soruyor. Dolayısıyla akıl yürüten bir iktidarın bu tür kararlar alması mantık dışı. Kişi ya da parti ismi vermek istemiyorum ama bu oyunu bürokrasideki aşırı milliyetçi gruplar oynuyor. Bunlara ‘Avrasyacılar’ diyenler de var. Nasıl ki FETÖ 2010 yılından itibaren özellikle yargı bürokrasini hakimiyeti altına almışsa, bugün de -belki aynı şiddetle olmayabilir- az önce bahsettiğim grup ele geçirmeye çalışıyor.”