Yargıda zihniyet değişimi şart

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Londra’da BBC Türkçe’nin sorularını cevaplarken yargıda zinhinet değişimin gerekli olduğuna dikkat çekti.

“Son dört ayda 62 gazeteci, yazar, muhabir tutuksuz yargılandıkları dâvâlarda mahkûm edildiler” diyen Önderoğlu, “Türkiye’de yargının ciddî anlamda bir zihniyet değişikliğine ve politik müdahalelerle kapatılması gibi, ileri reformlarla iyileştirilmesi gibi bir çözüm var. Son 20 yıldır Avrupa Birliği reform sürecine biz de dahil olduk. Fakat bizi muhatap alan iktidar çevresi veya hükümet çevreleri olmadı. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu heyetleri, AGİT heyetleri oldu. Reform sürecinin en görünür handikaplarından, olumsuz yönlerinden birisi Türkiye sivil toplum hareketinin sürece dahil edilmemesi oldu” dedi. Önderoğlu, “Türkiye’de gazetecilerin koşullarının iyileşebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusunu da şöyle cevaplandırdı: “Türkiye’de bağımsız gazeteciliğin yer bulması için bir kere yargının ve iktidarın medyaya yönelik hukuka aykırı müdahalelerinin son bulması, hatalardan dönülmesi gerekecek.”