Yargılanacağı tarih belli oldu

Elazığ'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ünlü'nün de bulunduğu 61 askeri personelin yargılanmasına 3 Temmuz'da başlanacak.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve aralarında dönemin Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün de bulunduğu 61 askeri personelin yargılanmasına başlanacağı dava, duruşma solonuna dönüştürülen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) konferans salonunda görülecek.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan ile konferans solununda yapılan çalışmaları inceleyen Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da darbeye teşebbüs süreciyle başlayan ve ülkeyi tehdit eden Gülen Hareketi mensuplarının soruşturulması ve yargılanmasına ülke genelinde hızla devam edildiğini söyledi.

Elazığ'da bu mahiyette daha önce yaptıkları ve 61 sanığı olan "darbeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanacak sanıklar hakkında Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açtıklarını anımsatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Adliyemizde mevcut olan duruşma salonlarımız ihtiyacımıza cevap vermediği için ilimizde bir tarama yaptık ve TSO'nun şu an bulunduğumuz salonunun duruşma salonu olarak kullanılmasını uygun bulduk. Hem güvenlik açısından hem fiziki mekan açısından hem de seyircilerin ve sanıkların daha rahat ortamda yargılamayı icra edebilmeleri için bu salonu ticaret odamızdan talep ettik. TSO Başkanımız İdris Alan bey salonu bize tahsis etti. Biz bu salonu kısa sürede duruşma salonu olarak uyarladık. Kısmet olursa bayramdan sonra 3 Temmuz'da bu dosyanın yargılanmasına başlayacağız. Sanıklarımızın birçoğu zaten tutuklu, yeterli güvenlik önlemleri altında 2. Ağır Ceza heyetimiz yargılamayı inşallah sağlıkla yapıp bitirecek."

İddianame

İddianamede, Yurtta Sulh Konseyince sözde Elazığ Sıkı Yönetim Komutanı olarak atanan dönemin Tunceli'nin Hozat ilçesindeki 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı tutuklu sanık Ünlü'nün, darbe gecesi izinli bulunduğu Ankara'dan darbe yönetimi tarafından verilen emre istinaden uçakla Elazığ'a geldiği belirtildi.

Darbe girişiminin ardından tutuklanan sanık Ünlü'nün Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna girişinde yapılan üst aramasında arka cebinde katlanmış vaziyette, "Orduevi 302 nolu odanın bulunduğu koridorun solunda klimanın üstündeki poşeti al yok et" yazılı bir kağıt ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, bunun üzerine söz konusu yerde yapılan aramada poşet içerisinde 2 flaş bellek, 1 tablet ve 2 personel atama listesi ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede, atama listelerinde 8. Kolordu Komutanlığı ve Elazığ Jandarma Komutanlığında görevli bir kısım personelin sıkıyönetim komutanı emrinde görevlendirildiğinin tespit edildiğine yer verildi. İddianamede, sanık Ünlü'nün atama listesini darbeye teşebbüsten bir gün önce Ankara'da askeri lojmanlarda eski Genelkurmay Başkanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ten aldığı aktarıldı.

İddianamede, biri general, 2'si albay, 3'ü binbaşı, 5'i yüzbaşı, 15'i teğmen ve 35'i astsubay rütbesinde olan sanıklardan Tuğgeneral Ünlü ve binbaşı A.İ.A'nın "Anayasal düzene ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve bu suçun beraberinde başka suç işleme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından, 59 sanığın da "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanması talep edildi.