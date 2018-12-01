Yargının zirvesi de yargıdan şikayetçi

SON YILLARDA ÜLKEMİZDE YARGI ÜZERİNDEKİ SİYASî BASKILAR, TARTIŞILAN YARGI KARARLARI GEREK YURT İÇİNDE, GEREKSE ULUSLAR ARASI CAMİALARDA TENKİT EDİLİRKEN, YARGININ ZİRVESİ DE YARGININ İŞLEYİŞİNDEN VE VERİLEN KARARLARDAN ŞİKÂYETÇİ OLDU.

YARGI VESAYET KALDIRMAZ

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yargıda vesayetin olmayacağını, vesayet altındaki bir yargının, ‘uzaktan kumandalı yargı mensuplarının’ ölümcül sonuçlara yol açtığını yaşayarak gördüğümüzü söyledi.

Aslan, “Yargısal akıl, hür ve bağımsız vicdanları zorunlu kılar” dedi.

İYİ HUKUKÇU YETİŞTİRİLMELİ

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise kaliteli bir hukuk sistemi için iyi uygulamacılara ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Açılan dâvâların önemli bölümünün beraatle sonuçlandığına dikkati çeken Cirit, savcıları eksik soruşturma yapmakla, özensiz iddianameler hazırlamakla eleştirdi.

YARGIDA LİYÂKAT ÖNEMLİ

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de “Hâkimlerin atanması ve yükselmesinde ehliyet, liyâkat ve kıdem dışında farklı grup aidiyetleri gibi değerlendirmeler gözetilmeden, objektif kriterlerin ve hukuk devletine olan sadakatin ön plana çıkarılması önem arz etmektedir” dedi.

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Yargının zirvesi de yargıdan şikâyetçi

Yargı sisteminin zirvesinde bulunan yüksek yargı üyeleri, Yargı Reformu Stratejisi Toplantısı’nda yargıdaki aksaklıklardan şikayet etti.

Yargı Reformu Stratejisi Toplantısı Ankara Hâkim Evi’nde yapıldı. Toplantıya Adalet Bakanlığı yöneticilerinin yanı sıra yüksek yargı başkanları, başsavcılar, mahkeme başkanları, baro başkanları ile hukuk fakültesi dekanları katıldı. Toplantının açılışında konuşan başkanlar, yargıya ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi. Yüksek yargı üyeleri, toplumun da şikayet ettiği uygulamalar olan, uzun tutuklamalar, savcıların eksik soruşturma yapmaları, ehliyet ve liyakat sorunlarına dikkat çekti.

Tutuklama tedbirdir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Amacımız hızlı değil, yargılamaların makul ve olması gereken sürede tamamlanmasıdır. Güven veren adalet, ‘pardon’ sözünün yargının lügatından silinmesidir” dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklamanın bir tedbir olarak oldukça sıkı şartlara bağlandığını, adli kontrolün ise gerçek bir tutuklama alternatifi haline getirildiğini belirterek, “Unutulmamalıdır ki, temel hak ve özgürlüklere orantısız müdahaleler, uzun süren soruşturmalar, açılmayan davalar, haklı eleştirilere neden olabilmektedir. Yine bu tür müdahaleler, yargısal tasarrufların meşruiyetine ve yargıya olan toplumsal desteğe de zarar verebilmektedir” dedi.

Adil hakim ve savcılara ihtiyacımız var

Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, “Bugün her zamankinden daha çok bir yere ya da bir kesime bağlı olmayan, devleti ve milletiyle problemi olmayan, tam tersine ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen, hukuk ilkelerine bağlı, vatansever, adil ve güzel ahlak sahibi hakim ve savcılara ihtiyacımız vardır” dedi. Menteş, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi tarafından bir otelde gerçekleştirilen “Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları” konulu meslek içi eğitim seminerinin açılışında yaptığı konuşmada, mensubu oldukları yargının en temel görevinin toplumsal barışı sağlamak ve kamu düzenini korumak olduğunu söyledi.

Uzaktan kumandalı yargı mensubu uyarısı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, iyi bir yargı düzenin üç temel değere dayanması gerektiğini dile getirerek, bunların akıl, ahlak ve adalet olduğunu belirtti. “Akıl, doğruyu yanlıştan ayırt edebilme gücüdür” diyen Arslan, aklını kullanamayanların, başkalarının aklının esiri ve aracı olacağına işaret etti. “Yargısal akıl, hür ve bağımsız vicdanları zorunlu kılar. Vesayet altındaki bir yargının, uzaktan kumandalı yargı mensuplarının nasıl ölümcül sonuçlara yol açtığını hep birlikte yaşayarak gördük. Akıl, yaşananlardan ders çıkarmayı, feraset de aynı delikten ikinci kez ısırılmamayı gerektirir” dedi.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör: Atamalarda liyakat ve ehliyet önemli

Kızı hakkındaki usulsüz atama iddialarıyla sık sık gündeme gelen Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ise liyakatin önemine değindi. Güngör, “Hâkimlerin atanması ve yükselmesinde ehliyet, liyakat ve kıdem dışında farklı grup aidiyetleri gibi değerlendirmeler gözetilmeden, objektif kriterlerin ve hukuk devletine olan sadakatin ön plana çıkarılması önem arz etmektedir” dedi. Ankara Hakimevi’nde düzenlenen Yargı Reformu Strateji Belgesinin yenileme çalışmaları çerçevesinde düzenlenen toplantıda konuşan Güngör, yargı reformunun güncellenmesinin ülke için son derece önemli olduğunu söyledi. Başkan Zerrin Güngör, hukuk devletinin temel özelliklerinden birinin, adil yargılama hakkını teminat altına alması ve bunu sağlayacak düzenlemelere yer vermesi olduğunu vurguladı.

Dâvâlar beraatla sonuçlanıyor

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise konuşmasında açılan dâvâların önemli bölümünün beraatle sonuçlandığına dikkat çekerek, savcıları eksik soruşturma yapmakla eleştirdi. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de “Hâkimlerin atanması ve yükselmesinde ehliyet, liyakat ve kıdem dışında farklı grup aidiyetleri gibi değerlendirmeler gözetilmeden, objektif kriterlerin ve hukuk devletine olan sadakatin ön plana çıkarılması önem arz etmektedir” dedi.