Yargıtay Başkanı, Türk yargısını eleştirdi

Afyonkarahisar’daki bir toplantıda konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye yargısının ideal bir yargıya göre eksiklikleri ve yapısal bazı sorunları olduğunu söyledi

Cirit, “Bugün itibariyle geriye dönüp Türk yargısına bakıldığında iyi bir hukuk eğitimi konusunda sıkıntılarımız vardır. Biz mezun olduğumuzda ülkede iki tane hukuk fakültesi vardı. Şimdi ise 85 hukuk fakültesi var. Ama 85 tane hukuk hocası yok. Hukuk ceza profesörü yok. Ceza öğretim görevlisi yok. Hukuk eğitiminde bazı sıkıntılarımız var. Ezbere dayanan, sorgulamayan, muhakeme gücünü geliştirmeyen ve analitik düşünmeyen bir temel eğitim sistemi üzerine iyi bir hukuk sistemi inşa etmemiz oldukça zor.” dedi.

Okunma Sayısı: 3315

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.