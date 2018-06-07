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7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Yargıtay’dan emsal karar

07 Haziran 2018, Perşembe 22:53
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi dâvâlarıyla ilgili kritik bir karara imza attı.

Kararı değerlendiren Av. Yıldız “Bu karar FETÖ/PDY Silâhlı Terör Örgütü Üyeliği’nden hakkında soruşturma ve kovuşturma açılan binlerce kişiye emsal olacaktır” dedi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararında, “Sanığın Kakao programını, yalnızca FETÖ/PDY silâhlı terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma bulunan ve firari durumda olan eşiyle görüşmek için, eşinin yurt dışına çıkmasından sonra yükleyerek kullandığı ve yine eşiyle kişisel nitelikte bulunan Whatsapp yazışmalarının adı geçen silâhlı terör örgütünün üyesi bulunduğunu kanıtlayacak nitelikte bulunmadığının anlaşılması karşısında, eşi hakkındaki soruşturmaya ilişkin ve kaymakamlıkta çalışırken öğrendiği bilgileri eşiyle paylaşmak şeklindeki eyleminin, eş ilişkisi dışında örgütsel faaliyet kapsamında gerçekleşip gerçekleşmediği ve buna göre silâhlı terör örgütüne yardım suçunu oluşturup oluşturmadığının, sanığın eşinin yargılandığı dâvâ ile bu dava birleştirilip, her iki dâvâdaki deliller birlikte değerlendirilerek ve eşin hukuki durumu da gözetilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken suç vasfının tayininde hataya düşülmek suretiyle ve eksik incelemeyle karar verilmesi” ifadelerine yer verildi ve yerel mahkemenin verdiği hapis cezası kararı bozuldu.

Tek başına örgütsel faaliyet sayılamaz

Kararı değerlendiren G. Ö.’nün avukatı Ahmet Aykut Yıldız “Buradan da görüleceği üzere Yargıtay 16. Ceza Dairesi çok sık görülmemekle beraber Kanunî ‘Yetkisi’ dâhilinde olan bir yetkisini kullanarak TAHLİYE kararı vermiştir. Uygulamada Yargıtay’ın, tahliye kararlarını yerel mahkemelere bıraktığını görmekte idik; ancak nadiren de olsa bu dosyada olduğu gibi Tahliye kararını kendisi de vermektedir” dedi. OdaTv’nin haberine göre, “Bu karar FETÖ/PDY Silâhlı Terör Örgütü Üyeliği’nden hakkında soruşturma ve kovuşturma açılan binlerce kişiye emsal olacaktır” diyen Yıldız “Özellikle sadece ‘gizli haberleşme ağına (Bylock, Eagle, Kakao, Cover Me..vs) dahil olma’ iddiası ile karşı karşıya kalan şahısların dosyasında YARGITAY 16 . CEZA DAİRESİ önemli bir kriter getirmiştir. Örneğin Yargıtay 16.Ceza Dairesi anılan bu kararında olduğu gibi; Kakao gibi örgüte ait olduğu iddia edilen gizli bir haberleşme ağına dahil olmayı ve kullanmayı (programı indirmeyi, kullanmayı) tek başına örgütsel bir faaliyet olarak değerlendirmemiştir” ifadelerini kullandı.

Etiketler: yargıtay, emsal karar
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