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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Yargıtay’dan örnek karar

31 Ekim 2017, Salı 00:05
Benzer durumdaki tüm davalara örnek olma niteliği taşıyacak bir karar alan Yargıtay, silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile ilgili kararın, temyiz itirazını yerinde bularak bozulmasına hükmetti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından 12/05/2017 verilen Silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile ilgili kararın, temyiz itirazını yerinde bularak bozulmasına hükmetti. Yargıtay çeşitli akademik kaynaklara atıfta bulunarak gerekçelendirdiği bozma kararında şu ifadelere yer verdi; “Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Ancak niteliği, işleniş biçimi, meydana gelen zarar …Örgüte sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir. (Evik, cürüm işlemek için örgütlenme, syf 383 vd.) Örgüt üyesinin, örgüte bilerek ve isteyerek katılması, katıldığı örgütün niteliğini ve amaçlarını bilmesi, onun bir parçası olmayı istemesi, katılma iradesinin devamlılık arz etmesi gerekir. Örgüte üye olan kimse, bir örgüte girerken örgütün kanunun suç saydığı fiileri işlemek amacıyla kurulan bir örgüt olduğunu bilerek üye olmak kastı ve iradesiyle hareket etmelidir. Suç işemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak kastı ve iradesiyle hareket etmelidir. Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak suçu için de saikin “suç işlemek amacı” olması aranır. (Toroslu özel kısım syf.263-266. Alacakaptan Cürüm İşlemek İçin Örgüt syf.28. Özgenç Genel Hükümler syf.280)”

Çocuğunu okula göndermek örgütsel faaliyet sayılamaz

“Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; “Örgütün sözde meşruiyet vitrini olarak kullanılan katlarla irtibatlı olduğu anlaşılan ve fakat örgütün nihai amacını bildiği, örgütle organik bir bağ kurarak hiyerarşisine dahil olduğu yönünde herhangi bir delil bulunmayan sanığın, hükme esas alınan ikrarı ve HTS kayıt içeriğine göre Ağlasun İlçe Tarım Müdürlüğü’nde ziraat mühendisi olarak görev yaptığı dönemde, örgütün ilçe imamı olduğu iddia edilen ve örgütün ilçe yapılanması içerisinde görevli oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen şahıslarla telefonla görüşmek suretiyle irtibat içinde olmak, çoğunluğu kamuoyu nezdinde örgütün gerçek yüzünü ortaya koyan, hukuki kılıflarla kamu görevlileri ve sivil şahıslara yönelik bir kısım operasyonlara başladığı 2013 yılı öncesinde olmak üzere birkaç kez de bu tarihten sonra örgütün dini sohbet toplantılarına katılmak, örgüt tarafından çıkarılan gazetelere gerçek ismiyle abone olmak ve çocuğunu örgüte müzahir olması nedeniyle kapatılan Altınbaşak isimli okula göndermekten ibare eylemlerinin, sanığın konum ve kişisel özellikleri de nazara alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği gözetilerek; 

Sanığın derhal salıverilmesine karar verildi

-Arama neticesinde el konularak adli emanette muhafaza edilen sanığa ait digital materyaller üzerinde gerçekleştirilmekte olduğu anlaşılan bilirkişi incelemesinin sonucunun beklenmesi, -Sanık hakkında hükümle birlikte yapılan suç duyurusu ile ilgili soruşturma evrakının akıbeti araştırıp açılmış bir dava varsa iş bu dava dosyası birleştirilmesinin temini cihetine gidilerek iddia edilen bir olayın ispatında birbirine çelişsen deliller var ise, hangi delilin hangi gerekçeyle diğerine üstün tutulduğunun karar yerinde tartışılması suretiyle sanığın hukuki durumunun tüm deliller muvacehesinde tayin ve takdiri gerekirken 5271 sayılı CMK’nın 230/1-b maddesi gereğince hukuki bir gerekçe için tartışılıp değerlendirilmesi zorunlu olan tüm delillerin tartışma ve değerlendirmeye tabi tutulmayarak aynı kanunun 289/1-g maddesine muhalefet edilmesi, Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, bozma nedenine göre sanığın, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçen süre de gözetilerek sanığın TAHLİYESİNE, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal salıverilmesi için ilgili yer C.Başsavcılığına müzekkere yazılmasına 26.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

 

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Etiketler: yargıtay
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  • alpaslan

    31.10.2017 13:32:07

    Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Ancak niteliği, işleniş biçimi, meydana gelen zarar …Örgüte sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir. bu kurala uyan yokki .BİR İHBAR YETİYOR. DEVLETİN İZİN VERDİĞİ: BANKA, sendika,okul,yayın suç sayıldı.

  • halil

    31.10.2017 00:04:35

    Hukukun birazcık işlemesi bile ne doğru ne güzel. hak, adalet başka bir şeye benzemez. hadi şimdi 20-30 bin içeride zulümlü ohal hapsindekileri çıkarsın mahkemeler.

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