Yargıtay’ın Bank Asya kararı çelişkili

YARGITAY, BANK ASYA’YA 17-25 ARALIK SONRASI PARA YATIRMAK “ÖRGÜT ÜYELİĞİ” DEĞİL, “ÖRGÜTE YARDIM” SUÇU” DİYEREK KARARI BOZDU. PROF. DR. ÖZGENÇ İSE, “İZİN VERİLEN KURUMU TERÖRLE SUÇLAMAK HUKUKEN AYIPLI” YORUMUNDA BULUNDU.

Yargıtay, Bank Asya’ya para yatıran kişiye verilen cezayı bozarak, tek başına yapılan söz konusu eylem dolayısıyla sadece örgüte yardım suçunun oluşacağını belirtti.

Bir mühendise ‘örgütün dini sohbet toplantılarına katıldığı, örgüt tarafından çıkarılan gazetelere abone olduğu ve çocuğunu örgüte ait okula gönderdiği’ gerekçesiyle ‘örgüt üyeliğinden’ verilen cezayı bozan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, talimatla Bank Asya’ya para yatırdığı gerekçesiyle “silahlı terör örgütüne yardım suçundan’ hapis cezası verilen bir öğretmenin temyiz talebini görüştü. Yargıtay, verilen cezayı bozarak, tek başına Bank Asya’ya para yatırmanın ‘örgüte yardım’ suçunu oluşturacağına hükmetti. Cumhuriyet’in haberine göre, nihai amacın, devletin anayasal nizamını cebir ve şiddet kullanarak değiştirmek olduğu belirtilen kararda, örgütteki en üst katmanların bu nihai amaçtan haberdar oldukları vurgulandı.

Önemli bir çelişki var

Gazi Üniversitesi Öğetim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı; “Bu finans kuruluşu üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin, bu işlemler başlı başına suç oluşturmadığı sürece, ilgili kişilerin ceza hukuku sorumluluğunu gerektirmediği ve terör örgütü üyeliği ile suçlamanın dayanağını oluşturmayacağı izahtan varestedir. Buna rağmen, Devletin gözetim ve denetimi altında faaliyette bulunduğu süre zarfında söz konusu Bankaya para yatırmanın terörün finansmanı değil de terör örgütü üyeliği suçlamasının sebebi yapılması, önemli bir çelişkiye işaret etmektedir. Şayet bu iddialar doğru ise, bu Bankanın faaliyetlerini gözetlemek ve denetlemekle görevli ve yetkili Kamu Otoritesinin bu bankanın faaliyetine göz yumması önemli bir sorun ifade etmektedir.

Bankanın faaliyetlerinin durdurulması gerekirdi

BDDK’nın 22.7.2016 tarihli ve 6947 sayılı Kararı ile söz konusu Bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmiş olduğuna göre, bu tarihe kadar söz konusu Bankanın Türkiye’de bankacılık faaliyeti icrasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Her ne kadar bankacılık faaliyeti iptal edilmeden önce söz konusu Bankanın yönetim ve denetimi BDDK’nın 29.5.2015 tarihli ve 6318 sayılı Kararı ile TMSF’ye devredilmiş ise de; bu karar, Bankanın faaliyette bulunmasına engel teşkil etmemiştir. Şayet bu Bankanın faaliyetlerinin terörle ilişkilendirilmesi söz konusu ise, faaliyetinin behemehal durdurulması gerekirdi.(…)

Para transferinde bulunmak örgüt üyeliğine delil değildir

Tekraren belirtmek gerekir ki, herhangi somut bir suçla ilişkilendirilmeksizin, hukuki varlığı devam eden ve faaliyette bulunması ilgili Kamu Otoritesi tarafından engellenmemiş olan bir bankada hesap açılması, hangi amaçla olursa olsun, mevcut hesaba para yatırılması, hesaplar arasında para transferinde bulunulması, asla, ilgili kişinin terör örgütü üyeliği ile suçlanmasının dayanağını oluşturamaz. Bu sebepledir ki, hangi mülahazayla olursa olsun, söz konusu bankaya yatırılan paralarla ilgili olarak uygulamada müsadere hükmü verilmemektedir.”