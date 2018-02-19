"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Yargıtay’ın Bank Asya kararı çelişkili

19 Şubat 2018, Pazartesi 21:19
YARGITAY, BANK ASYA’YA 17-25 ARALIK SONRASI PARA YATIRMAK “ÖRGÜT ÜYELİĞİ” DEĞİL, “ÖRGÜTE YARDIM” SUÇU” DİYEREK KARARI BOZDU. PROF. DR. ÖZGENÇ İSE, “İZİN VERİLEN KURUMU TERÖRLE SUÇLAMAK HUKUKEN AYIPLI” YORUMUNDA BULUNDU.

Yargıtay, Bank Asya’ya para yatıran kişiye verilen cezayı bozarak, tek başına yapılan söz konusu eylem dolayısıyla sadece örgüte yardım suçunun oluşacağını belirtti.

Bir mühendise ‘örgütün dini sohbet toplantılarına katıldığı, örgüt tarafından çıkarılan gazetelere abone olduğu ve çocuğunu örgüte ait okula gönderdiği’ gerekçesiyle ‘örgüt üyeliğinden’ verilen cezayı bozan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, talimatla Bank Asya’ya para yatırdığı gerekçesiyle “silahlı terör örgütüne yardım suçundan’ hapis cezası verilen bir öğretmenin temyiz talebini görüştü. Yargıtay, verilen cezayı bozarak, tek başına Bank Asya’ya para yatırmanın ‘örgüte yardım’ suçunu oluşturacağına hükmetti. Cumhuriyet’in haberine göre, nihai amacın, devletin anayasal nizamını cebir ve şiddet kullanarak değiştirmek olduğu belirtilen kararda, örgütteki en üst katmanların bu nihai amaçtan haberdar oldukları vurgulandı.

Önemli bir çelişki var

Gazi Üniversitesi Öğetim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı; “Bu finans kuruluşu üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin, bu işlemler başlı başına suç oluşturmadığı sürece, ilgili kişilerin ceza hukuku sorumluluğunu gerektirmediği ve terör örgütü üyeliği ile suçlamanın dayanağını oluşturmayacağı izahtan varestedir. Buna rağmen, Devletin gözetim ve denetimi altında faaliyette bulunduğu süre zarfında söz konusu Bankaya para yatırmanın terörün finansmanı değil de terör örgütü üyeliği suçlamasının sebebi yapılması, önemli bir çelişkiye işaret etmektedir. Şayet bu iddialar doğru ise, bu Bankanın faaliyetlerini gözetlemek ve denetlemekle görevli ve yetkili Kamu Otoritesinin bu bankanın faaliyetine göz yumması önemli bir sorun ifade etmektedir. 

Bankanın faaliyetlerinin durdurulması gerekirdi

BDDK’nın 22.7.2016 tarihli ve 6947 sayılı Kararı ile söz konusu Bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmiş olduğuna göre, bu tarihe kadar söz konusu Bankanın Türkiye’de bankacılık faaliyeti icrasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Her ne kadar bankacılık faaliyeti iptal edilmeden önce söz konusu Bankanın yönetim ve denetimi BDDK’nın 29.5.2015 tarihli ve 6318 sayılı Kararı ile TMSF’ye devredilmiş ise de; bu karar, Bankanın faaliyette bulunmasına engel teşkil etmemiştir. Şayet bu Bankanın faaliyetlerinin terörle ilişkilendirilmesi söz konusu ise, faaliyetinin behemehal durdurulması gerekirdi.(…)

Para transferinde bulunmak örgüt üyeliğine delil değildir

Tekraren belirtmek gerekir ki, herhangi somut bir suçla ilişkilendirilmeksizin, hukuki varlığı devam eden ve faaliyette bulunması ilgili Kamu Otoritesi tarafından engellenmemiş olan bir bankada hesap açılması, hangi amaçla olursa olsun, mevcut hesaba para yatırılması, hesaplar arasında para transferinde bulunulması, asla, ilgili kişinin terör örgütü üyeliği ile suçlanmasının dayanağını oluşturamaz. Bu sebepledir ki, hangi mülahazayla olursa olsun, söz konusu bankaya yatırılan paralarla ilgili olarak uygulamada müsadere hükmü verilmemektedir.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 8457
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Ülker Yılmaz CABA

    Ders aldık mı?
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.