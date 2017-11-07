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7 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Yargıtay’ın kararı yerinde

07 Kasım 2017, Salı
Yargıtay’ın verdiği bir kararı değerlendiren eski Milli Eğitim Bakanlarından Ömer Dinçer, “Yargıtay’ın bu kararı, son dönemde Cemaat’le şu veya bu şekilde teması olan herkesi suçlayan ve dışlayan toplumsal iklime çok yerinde bir hatırlatma oldu” dedi.

Habertürk’deki dün yayınlanan yazısında (6 Kasım 2017) Yargıtay’ın ‘örgüt üyeliği’ konusundaki bir yazısını değerlendiren Milli Eğitim eski Bakanlarından Ömer Dinçer, “Yönetim biliminin söylediği ile Yargıtay’ın analizi, doğru olanı tanımlıyor” dedi.

Ömer Dinçer’in dünkü yazısının bir bölümü şöyle: “1 KASIM tarihli Habertürk Gazetesi’ndeki habere göre, Yargıtay FETÖ davasıyla ilgili çok önemli bir karar verdi. “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan Hakan Ö.’ye verilen mahkûmiyet kararını bozdu. FETÖ davasından yargılanan sanık, çocuğunu örgüte müzahir okullara gönderdiğini, sohbetlerine katıldığını ve örgüt gazetesine abone olduğunu, ancak Cemaat’in illegal yönünü bilmediğini belirtip beraatını istemişti. (...)

Yargıtay’ın bu kararı, son dönemde Cemaat’le şu veya bu şekilde teması olan herkesi suçlayan ve dışlayan toplumsal iklime çok yerinde bir hatırlatma oldu. Yönetim biliminin söylediği ile Yargıtay’ın analizi, doğru olanı tanımlıyor. Burada suçlu ile masumu ayırt etmek, adaletin tecellisi adına çok önemli. Buna göre, örgüt adına karar veren, işbirliği içinde bulunan, hareket eden, destekleyen ve suç işlemese bile o hiyerarşi içinde rol alan herkes FETÖ sanığıdır. Hiç şüphesiz herkes örgütteki konumuna ve işlenen suçtaki rolüne denk bir ceza ile cezalandırılmalıdır. Ancak illegal yönünü bilmeden, hiyerarşik ilişki düzeni içinde olmadan FETÖ’nün okullarına çocuğunu gönderen, gazetesini okuyan, sendikasına veya derneğine üye olan, yüksek kâr verdiği için bankasına para yatıran ve hatta onlara maddi destek sağlayan insanları FETÖ mensubu olarak suçlamak, hiç adil olmuyordu. İleride oluşacak sosyal bir travmanın önlenmesi açısından, gayriresmi yapı ile paralel (derin) yapı ayrımı yapmak önemli bir adım olacak.

Karaca: ‘Normalleşme’ kararı

Yazar Nihal Bengisu Karaca da 5 Kasım 2017 tarihli yazısında kararı “Emsal karar ve normalleşmeye giden yol” olarak yorumladı. Karaca’nın Habertürk’de yayınlanan yazısının bir bölümü şöyle: “HAKAN Ö., 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınmış, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 6 yıl 3 ay mahkûm edilmesine karar verilmiş bir ziraat mühendisi. (...) Mahkemede “FETÖ’nün illegal yönünü bilmediğini” ifade etmiş, ama çocuğunu örgüte müzahir okullara göndermiş, sohbetlere katılmış olması “darbeci” olarak muamele görmesine yeterli sayılmış.

Temyiz istemi sonrası üst mahkeme de ilk derece mahkemesinin mahkûmiyet hükmünü onaylamış ve bu arada çıkan bir KHK ile kamu görevinden de ihraç edilmiş. Ceza 5 yıldan fazla olduğunda dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gider. Bu kez de öyle oldu, ama aynı zamanda beklenmeyen bir şey daha oldu. Daire, Hakan Ö. hakkındaki mahkûmiyet kararını bozdu, sanığın tahliyesine karar verdi ve “Sempati duymak FETÖ üyeliği için yeterli delil değil” diyerek “normalleşme” umudu taşıyanlara can suyu veren analizlere yer verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Hakan Ö.’yü serbest bırakan kararının önemi, emsal teşkil etmesinden ileri geliyor. Yapılan tespitler, benzer durumda olan birçok kişinin mahkûmiyetine son verebilir. (...)

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin verdiği karar ve yaptığı tespitler, hem 15 Temmuz’u gerçekleştirenlerin cezalandırılması hem de kurunun yanındaki yaşların yanmasının önüne geçilmesi bağlamında nihayet gerçek kriterler konulacağını gösteriyor. Hayırlara vesile olsun.”

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