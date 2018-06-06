Yasa dışı dershane operasyonunda 33 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülen Hareketi ile irtibatlı oldukları ve yasa dışı dershane işlettikleri belirlenen 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA

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