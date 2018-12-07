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Yasak meclis gündeminde

07 Aralık 2018, Cuma 17:23
Cezaevlerinde ve bazı kurumlarda uygulanan keyfî yasakları Meclis gündemine taşıyan CHP’li Ömer Fethi Gürer, “Yasal satışına izin verilmiş gazeteyi talep eden mahkûma gazete yasağı uygulanmasının sebebi nedir?” sorusunu sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurum ve kuruluşlarında iktidara yakın gazeteler alınırken, tirajı yüksek muhalif gazetelerin alınmadığı ve almak isteyenlerin engellendiği yönündeki iddiaları, iki ayrı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ayrı ayrı soru önergeleri veren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, muhalif olarak adlandırılan bazı gazetelerin kamu kurumlarına alınmamasının bir talimata mı bağlı olduğunu sordu. 

Bir talimat mı var? 

Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği yazılı soru önergesinde, Sözcü, Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, Aydınlık, Yeniçağ, Yeni Mesaj, Yurt, Korkusuz, Anayurt, Yeni Asya ve diğer muhalif olarak adlandırılan gazetelerin bazı kamu kurumlarına alınmadığına dikkat çekti. Gürer, “Bazı kamu kurumları, kuruluşları, KİT ve THY’de yasal satış izni bulunan gazetelerin kurum tarafından alınmaması bir talimata mı bağlıdır? Bu konuda bir yasaklama mı vardır? Kamu kurum kuruluş, KİT ve THY’nin yıllık gazete giderleri ve alınan gazeteler hangileridir? Gazete giderleri, abonelik tutarları ne kadardır?” şeklinde sorular yöneltti. 

Haberleşme hürriyetleri ihlâl ediliyor

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yönelttiği diğer bir soru önergesinde ise cezaevlerine keyfi olarak bazı gazetelerin aldırılmadığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Ömer Fethi Gürer, “Bazı cezaevi yönetimlerinin keyfi olarak aldıkları kararlar doğrultusunda; gazete ve bazı yayınların cezaevlerine girişinin engellendiği iddiaları vardır. Kanunen hiç bir yasak olmamasına karşın bazı cezaevlerinin aldıkları bu kararlar, tutuklu ve hükümlülerin ifade özgürlüğü ve haberleşme hürriyetlerini ihlal ediyor. Bu konuda birçok ceza evinde bulunan tutuklu ve hükümlüden mektuplar alıyoruz. Avukatları aracılığıyla kanuni yollara başvurmuşlar. Fakat mahkeme kararları bir türlü çıkmadığı veya geciktirildiği ifade ediliyor” şeklinde konuştu. Ömer Fethi Gürer, “Yasal satışına izin verilmiş gazeteyi talep eden mahkûma gazete yasağı uygulanmasının sebebi nedir? Bu konuda alınan bir karar var mıdır?” şeklindeki sorulara cevap istedi.

HABER: FATİH KARAGÖZ-ANKARA

 

Haber Merkezi

Etiketler: Gazete, basın, hürriyet, TBMM, cezaevi
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