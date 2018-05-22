Yavuzyiğitoğlu ile Güleçyüz, Bozan'ın sorularını cevaplandırdı

Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu ile Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz Medyascope TV'de bugün saat 18:00'da başlayan programda, İrfan Bozan'ın konuğu olarak sorularını cevaplandırdı.

'Yeni Asya'nın Seçim Kararı' çerçevesinde Bozan'ın sorularını cevaplandıran Yavuzyiğitoğlu ile Güleçyüz, Yeni Asya'nın ölçü ve prensiplerini anlatarak ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde de bulundular. Program Yayını: Yeni Asya’nın seçim kararı Konuklar: Kazım Güleçyüz ve Ömer Yavuzyiğitoğlu #news #talk #live https://t.co/mZtf72Rv43 — Medyascope (@Medyascopetv) 22 Mayıs 2018 *** *** Benzer içerikler... DP'nin içinde yer aldığı Millet İttifakını destekleme” kararımız çerçevesinde, bir seçim broşürü hazırlıyoruz. 5 Mayıs’taki temsilciler toplantımızda alınan “24 Haziran seçim sürecinin her aşamasında, DP’nin içinde yer aldığı Millet İttifakının desteklenmesi” kararı çerçevesinde, bir seçim broşürü hazırlıyoruz. Geçen yıl 16 Nisan referandumu için yayınladığımız “Oku Düşün Karar Ver” broşürü formatında çıkaracağımız bu broşürde, neden Millet İttifakının desteklenmesi gerektiği, bir çırpıda okunabilecek kısa ve anlaşılır spotlarla açıklanıyor. Toplu taleplerinizi şimdiden bildirmeye başlayabilirsiniz. Yeni Asya'dan size köşesini okumak için tıklayınız: Seçim broşürümüz ‘Millet İttifakı’ Türkiye’nin ihtiyacı *** Haber Merkezi

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