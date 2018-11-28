Yayın yasağı getirildi

Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliğince, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton bloğun düşmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yayın yasağı kararı verildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsü'ne yakın bir noktada yapılan viyadüğe, ikinci kademe beton dökülürken beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle düşmesi sonucu iş kazası meydana geldiği belirtildi.

Yazılı ve görsel basın ile internet medyasında birtakım yanlış bilgiler ve görüntülerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi ve çalışmaların sekteye uğramaması için yayın yasağı alındığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İş kazasıyla ilgili Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda, Kuzey Anadolu Otoyolu inşaatı Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi kısmında yer alan Osmangazi Köprüsü bağlantı yolundaki viyadük inşaatı çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında göçük altında bulunan yaralıların çıkarılmaları çalışmaları devam etmekte olduğundan, toplum sağlığının ve ahlakının zedelenmemesi, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi ve çalışmaların sekteye uğramaması için kamunun menfaati olduğundan, yazılı ve internet üzerinden yapılacak yayınlara 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi gereğince yayın yasağı kararı verilmiştir."

Öte yandan, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazayla ilgili soruşturma açıldığı ve konuyla ilgili 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.