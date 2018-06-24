Yayın yasağı kaldırıldı

Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını 18:45'te kaldıracak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimine ilişkin yayın yasağının saat 18.45 itibarıyla kalktığını bildirdi.
YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağı süresinin saat 21.00'den 18.45'e çekilmesini uygun buldu.
Bu nedenle seçim sonuçları, basın ve yayın kuruluşlarınca saat 18.45'ten itibaren yayınlanabilecek.
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