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8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Yayın yasağına uymayan medya kuruluşlarına lisans iptali

07 Ocak 2017, Cumartesi 08:49
680 sayılı KHK'ye göre, Basın Kanunu uyarınca getirilen yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılması halinde RTÜK, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun programlarının yayınını bir gün durduracak.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayınlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) göre, Basın Kanunu uyarınca getirilen yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılması halinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), medya hizmet sağlayıcı kuruluşun programlarının yayınını bir gün durduracak. 

3 yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında hazırlanan 680 sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak çalıştırılan personelin unvanları, sayısı, kadro iptal ve ihdasları, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti gibi personele sağlanacak her türlü mali ve sosyal haklar, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Kurum personeline sağlanan mali ve sosyal ödemeler ile ücretlerin toplamı, 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında tespit edilen ortalama ücret toplamı üst sınırını geçemeyecek.

Sözleşmeli personel, radyo-televizyon yayın, yapım, teknik ve bilişim hizmetlerini yürütmek üzere kurumca yapılacak sınavla istihdam edilen, istihdama ve sözleşmeye ilişkin usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenen yerli veya yabancı uyruklu kişiler olacak. Bu suretle çalıştırılacaklar, sosyal güvenlikleri bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi olacak. Sözleşmeli personelin ücreti Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilecek.

Kurumun yabancı dilde yayın yapan televizyon kanallarında fiilen çalışanlar hariç, sözleşmeli personelin ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele uygulanan sözleşme ücreti tavanının dört katını geçemeyecek ve bu ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamayacak.

Bu şekilde istihdam edilecek personel sayısı 300’ü geçemeyecek. Ancak kurumun yabancı dilde yayın yapan televizyon kanallarında fiilen çalıştırılmak üzere bu sayıya ilaveten 450’yi geçmemek üzere sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. Bu bentte belirtilen sözleşmeli personel sayıları Bakanlar Kurulu kararı ile artırılabilecek. Yabancı uyruklular dışında kalan sözleşmeli personel, yönetici kadrolarında görevlendirilebilecek.

Yayın durdurma cezası

KHK ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un olağanüstü dönemlerde yayınlarını düzenleyen 7'nci maddesine yeni bir fıkra eklendi. Buna göre, 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca getirilen yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılması halinde, Üst Kurul tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşun programlarının yayını bir gün durdurulacak.

Bir yıl içinde aykırılığın tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınlarının 5 güne kadar, ikinci kez tekrar edilmesi halinde 15 güne kadar durdurulmasına, üçüncü kez tekrar edilmesi halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilebilecek.

Medya hizmet sağlayıcıları, terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamayacak.

RTÜK, lisans başvurularına ilişkin olarak ilgili kurumların görüşü de alınmak suretiyle milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerle lisans taleplerini reddedebilecek.

Ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvuruları reddedilecek.

AA

Etiketler: rtük
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