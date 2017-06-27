Yayladere kırsalındaki PKK hedeflerine hava harekatı

​Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Bingöl Yayladere’de, devam eden hava destekli operasyonda, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen teröristlere ait silah mevzii, mağara ve sığınakların düzenlenen hava harekatı ile imha edildiği belirtildi.

DHA

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