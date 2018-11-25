"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Yazarları tutuklamak delilik

25 Kasım 2018, Pazar 22:19
Eski PEN Başkanı, Kanadalı yazar ve düşünür John Ralston Saul anlatıyor:

“Problem her ne olursa olsun, sizinle aynı fikirde olmayan insanları hapsetmek, asla, asla bir çözüm olmadı... Tamam, eleştiri almaktan hazzetmiyor olabilirsiniz; ancak en azından, sizinle aynı görüşte olmayan kişiler olduğu fikriyle ilgilenebilirsiniz. Ve aslında akıllı siyasetçinin de yaptığı bu: A, o mu? Bak onunla tanışmak isterim. Fikirlerini duymak, onunla konuşmak isterim. Profesörleri, yazarları tutuklamak... Bu delilik!” Yazar John Ralston Saul, geçtiğimiz hafta sonu (Cuma, 23 Kasım) İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nin konuğuydu. Saul, Gazete Duvar’a özel bir söyleşi verdi ve şunları söyledi; “Problem her ne olursa olsun, sizinle aynı fikirde olmayan insanları hapsetmek, asla, asla bir çözüm olmadı. Bu, söz konusu bir katil dahi olsa, ona ömür boyu hapis verseniz bile, hiçbir zaman işe yaramadı. Problem hep olduğu yerde kaldı.” 

Akıllı siyasetçi farklı fikirleri dikkate alır 

Saul şöyle devam etti; İstikrarlı bir toplum inşasının yolu, hapishaneleri boşaltmaktan geçiyor. Bu, farklı görüşlerden hoşnut olmakla pekâlâ olasıdır. Tamam, eleştiri almaktan hazzetmiyor olabilirsiniz; ancak en azından sizinle aynı görüşte olmayan kişiler olduğu fikriyle ilgilenebilirsiniz. Ve aslında akıllı siyasetçinin de yaptığı bu: “A, o mu? Bak onunla tanışmak isterim. Fikirlerini duymak, onunla konuşmak isterim.” Yani profesörleri, yazarları tutuklamak…Bu delilik. Bakın ben PEN Yazarlar Kulübü’nün eski başkanıyım ve derneğimiz kayıtlarında halihazırda 850 isim, şu an parmaklıklar ardında. 200’ün üzerinde üyemizin de öldürüldüğünü biliyoruz. Bini aşkın üyemizin de hakkında çeşitli cezalar söz konusu. Bir düşünün. Dünyada kaç Başkan hapse girdi ? İki, üç, dört, beş ? Çok az. Peki kaç general ? Yine çok az. Ya kaç Banka Başkanı? Aynı. Dolayısıyla bakıyoruz; yazarlar, gazeteciler, blog yazarları, hepsi hapiste. Tam delilik bu. Bunun gösterdiği ise, sözün, hayalin kudretidir. Bu bize ayrıca, otoriter kimselerin hayal gücünden nasıl korktuklarını, kendilerini nasıl güvencesiz hissettiklerini ifşa eder. İşte pozitif ve negatif popülizm arasındaki ayrım da budur.”

Etiketler: john ralston saul
Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Düşünce hürriyeti yoksa üniversite olmaz

    ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lee'den flaş açıklama

    İran'da şiddetli deprem

    Trabzonspor, Fenerbahçe'den 3 puanı kaptı

    Devlet adaletle yaşar

    Paris'te tansiyon yükseliyor: Gözaltı sayısı 101 oldu

    Çıray: İşte size bir beka sorunu

    ‘Baskınlarla ekonomiyi düzeltemezsiniz’

    İsveç'te Müslümanlardan örnek hareket

    Hindistan'da tapınak tartışması Müslümanları endişelendiriyor

    İspanya Başbakanı Sanchez: Brexit ile İspanya'nın Cebelitarık'taki pozisyonu güçlendi

    İngiltere Başbakanı May: Brexit anlaşması yılbaşından önce oylanacak

    Meteoroloji uyardı: Yağışlı bir hafta geliyor

    İstanbul ilçelerinin 2019 bütçesi onaylandı

    'Avrupa entegrasyonu için bir zafer anı değil'

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Fransa'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

    Sırbistan'ın 440 yıllık Osmanlı hamamı zamana direniyor

    "Şehir hastanelerinde muayene, ameliyat, yatak ve hasta sayısı garantisi yok"

    SP Lideri Karamollaoğlu: Uluslararası sahada Türkiye'nin itibarı giderek zayıflıyor

    Gelişmiş ülkeler ekonomilerine 1,7 trilyon dolar katacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Rehber isimlerin başında Said Nursî geliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençler, Diyanet ve cemaatler
    Durmuş Ali İnci

    Zulüm içinde düşündüren bir hatıra
    Faruk ÇAKIR

    Ne kadar demokrasi, o kadar ekonomi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Üstad’ın izinden
    Rifat OKYAY

    Nazik ve duyarlı çocuk yetişir mi?
    Genel

    Rahip başörtüsünü savundu
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yeni Asya dünyayı tercih etmedi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı-3

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.