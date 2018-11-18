Yazarlarımız TÜYAP’taydı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de gerçekleştirilen fuar kapsamında birçok faaliyet ve imza günleri düzenlendi. Yeni Asya Neşriyat yayınlarının standında da yoğun bir ilgi vardı. Yazarlarımızdan Latif Salihoğlu ve İslâm Yaşar fuarın son gününde kitaplarını imzaladı.

TÜYAP’ta yazarlar, kitapseverlerle bir araya gelirken, çoğunluğunu öğrencilerin ve gençlerin oluşturduğu ziyaretçiler, zaman zaman kalabalık dolayısıyla yürümekte güçlük çekti. Panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür faaliyetinin yer aldığı 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı sona erdi.

İstanbul – Yeni Asya

FOTOĞRAFLAR: NURSEZA OKUR-KÜBRA ÖRNEK