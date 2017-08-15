Yazıcı: Bir yıl boyunca ailesi dahil her yerde beraberdik

Muğla’da görülen ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi dâvâsında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı savunma yaptı.

Yazıcı 27 Temmuz 2015 tarihinde başyaver olarak göreve başladığını, hakkında bütün istihbarat birimlerinin araştırma yaptığını anlattı: “Yanındakiler sayın cumhurbaşkanının bakışıyla beni bulduklarını söylediler. Bunlar ne derece doğru bilmiyorum böyle söylediler. Ne ben aday oldum ne de Türk Silahlı Kuvvetleri beni aday gösterdi. 27 Temmuz’da göreve başladım. Hatta TSK’daki bazı komutanların beni AK Partili olarak gösterdiklerini duydum, devir teslim esnasında bazı konularda bunun yansıdığını gördüm. TSK’daki bana bakış AK Parti personeli olarak gördükleri yönündeydi.”

‘Hiç mi bir şey sezdirmedim?’

Erdoğan’ın ‘ilk bakışta her şeyi sezecek’ ve birinin hakkında şüphe duyması halinde derhal görevden alabilecek güce sahip biri olduğunu savunan Yazıcı şöyle devam etti: “Bir yıl boyunca ailesi dahil her yerde beraberdik. Hiç mi bir şey sezmedi? Kendimi saklama konusunda bu kadar mı başarılıyım. Ben saklasam bile sayın cumhurbaşkanı bunu sezerdi. Bir yıl boyunca hiç evde kalmadım, hep yanındaydım. Hiç mi bir şey sezdirmedim? Bir yıl boyunca ben kendimi saklasam bile sayın cumhurbaşkanının etrafındaki danışmanlarından saklamam mümkün değil.”

Kripto olsaydım suikasti ben yapardım

“Darbede yer almak istesem sayın cumhurbaşkanının yanındayken ‘Bu darbeyi yapalım’ derdim” diyen Yazıcı, ‘Yurrta Sulh Konseyi’ tabirini ilk kez mahkemede duyduğunu söyledi. Yazıcı şöyle devam etti: “Kripto olsaydım suikasti ben yapardım. Suikasti ben yapsam bundan daha mı ağır yargılanacaktım. Aracında şoför ve ben vardık, saatlerde yolculuk yaptığım oldu, 180 kilometre hızla gittik. Silâhım istediğim zaman yanımdaydı, bizzat kendisine zarar vermesem bile şoföre araca zarar verirdim. Ben bu kadar kriptoysam bunları neden yapmadım?” Yazıcı, iddianamede yer alan kendisine yönelik suçlamalara ise cevap vermedi. Yazıcı son savunmasında darbe girişimini bir ay önceden dile getirenler olduğunu anlatmıştı.

