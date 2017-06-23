Yemek şirketinin aşçısından şok ifade: Su lağım kokuyordu

​Manisa'da yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili yemek şirketinin aşçısı Ebubekir Erten ifade verdi. Erten ifadesinde zehirlenmelerin yemekten değil sudan kaynaklanmış olabileceğini ileri sürerek, "Ben askeriyedeki suyu içemiyordum. Bazı askerler suyun kirli ve bulanık olduğunu ve suda lağım kokusu olduğunu söylüyorlardı” dedi

Rota Yemekçilik’te gece aşçısı olarak çalışan ve zehirlenmelere ilişkin gözaltına alınan Ebubekir Erten, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. 21 Haziran’da ifadesi alınan gece aşçısı Ebubekir Erten yemek pişirilirken biri nöbetçi subay, diğeri kontrol teşkilatı görevlisi olmak üzere iki komutanın sabaha kadar kendilerine eşlik ettiğini kaydetti.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre Erten, “Bazen bizlerin yanında duruyorlar. Bazen kendi odalarındaki kameralardan bizi takip ediyorlar. Orada olduğumuz sürece yemeğin hazırlanmasında yanımızda bulunup bizi denetliyorlar” dedi.

Öğle yemeği gece hazırlanıyor

Erten gece hazırlanan yemeğin askerlere öğle yemeği olarak sunulduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Akşam yemeklerini gündüz çalışan grup hazırlıyor. Bizlerin gece hazırladığı yemek sabah 08.00 sıralarında hazır oluyor. Öğle verilecek yemek, kontrolör komutan tarafından bizzat denetleniyor. Yemeklerin her birinden ikişer numune alınıyor. Biri analiz için İzmir’e gönderiliyor. Diğer numune ise numune dolabında kalıyor. Numuneler kilitli yerde muhafaza ediliyor.”

Tadıldıktan sonra servis ediliyor

Kontrolörler ve gıda mühendisinin numune alıp tattıktan sonra yemeğin servis edildiğini kaydeden aşçı Erten, “Görevlilerin kontrol etmediği hiçbir aşama yoktur. Tüm iş ve işlemler görevlilerin istekleri doğrultusundadır. Yemeğin nasıl, ne şekil, hangi şartlarda olmaması gerektiğini onlar bildiriyor. Biz istek doğrultusunda yemeği hazırlıyoruz. Gündüz grubunun hazırladığı malzemeleri kullanarak yemek yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gıda mühendisini suçladı

Manisa’da askerlerin zehirlendiği 23 Mayıs’taki ilk vakada yemeği kendisinin hazırladığını kaydeden aşçı Erten, gıda mühendisi D.Y.’yi suçladı. Gece yarısı kışlaya vardıktan sonra D.Y.’yi bir daha görmediğini ileri süren Erten, “O gece görev sonuna kadar yanımızda değildi. Normalde yemekler pişirilirken her safhada gıda mühendisinin bizlerle birlikte olması gerekirdi” diye konuştu.

Yemeği ben de komutanlar da yedik

Gece hindi etinden yemek yaptığını vurgulayan Erten, “Yemekten ben ve diğer çalışan şirket görevlileri ile komutanlar da yedi. Sabah görevi teslim ettiğimizde numuneleri kimlerin aldığını görmedim” dedi. Zehirlenmenin yemekten değil kullanılan sudan kaynaklanmış olabileceğini savunan Erten, “Ben askeriyedeki suyu içemiyordum. Bazı askerler de suyun kirli olduğunu, bulanık olduğunu ve suda lağım kokusu olduğunu söylüyorlardı. Zehirlenme ondan olabilir” dedi.