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18 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Yemen'de tarihi gün

18 Aralık 2018, Salı 11:19
Yemen'in Hudeyde kentinde çatışan taraflar arasındaki ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Taraflar, yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına bağlı kalacaklarını duyurdu.

BM gözetiminde İsveç'teki görüşmelerde Yemenli taraflar arasında varılan anlaşma gereği, Hudeyde'de yerel saatle 00.00 itibarıyla ateşkes yürürlüğe sokuldu.

Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için mutabakata varılan anlaşmaya göre, "BM'nin limanda lider rolü"nü üstlenmesi, Yemen'e insani yardımların önünün açılması ve böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi bekleniyor.

Kentte dün hükümet güçleri ile Husiler arasında son bir haftadır yaşanan çatışmalar alevlenmişti.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Hudeyde ilinde ateşkes anlaşmasının 18 Aralık Salı günü saat 00.00'da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Yemen'de çatışan taraflardan "ateşkese bağlılık" açıklaması

Yemen'in Hudeyde kentinde çatışan taraflar, bugün yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına bağlı kalacaklarını duyurdu.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, ateşkes anlaşmasının bugün saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmesi üzerine resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ateşkesin Hudeyde kenti ve limanları ile Salif, Res İsa bölgelerini kapsadığını belirten Yemani, İsveç'te varılan anlaşmaya uyma yükümlülüğünün Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatlarıyla gerçekleştiğini aktardı.

Twitter hesabından Husiler adına açıklama yapan Muhammed Abdusselam ise "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin duyurduğu Stockholm anlaşmasına bağlılığımızı vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Abdusselam, söz konusu anlaşmanın Hudeyde'de askeri operasyonların durdurulması, Taiz'de ise sükunetin sağlanması anlamına geldiğini vurguladı.

Ayrıca Abdusselam, BM'nin bölgedeki koordinasyon komitesine üç temsilcilerinin isimlerini verdiklerini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Öte yandan, ateşkese saatler kala çatışmaların arttığı belirtildi. Husilerin, Hudeyde'nin güneyinde bir intihar saldırısı girişiminde bulunduğu, ağır silahlarla saldırıya geçtiği ancak hükümet güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmalarda Husi milis saflarında 150 kişinin öldüğü ifade edildi.

Hudeyde'de temkinli sükunet

Hudeyde'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından çıkan kısa çatışmadan sonra temkinli bir sükunet yaşandığı bildirildi. 

Yemen hükümetine bağlı askeri bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden iki saat sonra taraflar arasında 15 dakika süren çatışmanın ardından Hudeyde'de sükunet sürüyor.

Kaynak, temkinli bir sükunetin yaşandığını, tarafların ateşkesin yürürlüğe girmesinden 4 dakika öncesinde karşılıklı saldırıları durdurduğunu dile getirdi. 

Ateşkes saatinden kısa süre öncesine kadar taraflar arasında yoğun çatışmaların yaşandığı bildirilmişti. Husilerle hükümete bağlı silahlı güçler arasında çıkan çatışmalarda, 150 Husi milisinin öldürüldüğü açıklanmıştı. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Ateşkese saatler kala çatışmaların arttığı belirtilirken, Husilerin, Hudeyde'nin güneyinde bir intihar saldırısı girişiminde bulunduğu, ağır silahlarla saldırıya geçtiği ancak hükümet güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmalarda, Husi milis saflarında 150 kişinin öldüğü ifade edildi. 

AA

Etiketler: yemen, ateşkes
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