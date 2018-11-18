Yemen'de üst düzey güvenlik yetkilisine suikast düzenlendi

Yemen'in güneyindeki Aden ilinde üst düzey güvenlik yetkilisi, düzenlenen suikast sonucu öldü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı üç saldırgan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçleri komutan yardımcısı Tuğgeneral Fehd Hüseyin Garame'ye evinin önünde ateş açtı. Tuğgeneral Garame'nin yaşamını yitirdiği saldırıda ayrıca evin bitişiğindeki kız okulunun öğrencisi ve öğretmenlerinden 6 kişi yaralandı. Çevre hastanelere nakledilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Silahlı kişilerin, saldırıyı düzenledikleri araçla olay yerinden kaçtığı aktarıldı. Garame'nin komutan yardımcılığının yanı sıra Hızam Emni'nin mali ve idari işlerinden sorumlu olduğu biliniyor. Yemen hükümetinin geçici başkent ilan ettiği Aden kenti, zaman zaman emniyet ve hükümet merkezlerine saldırılar, din adamları ile emniyet mensuplarına yönelik suikast eylemlerine tanık oluyor. AA

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