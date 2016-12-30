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31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Yeni Anayasa yasalaşmadan eskidi

30 Aralık 2016, Cuma
Muhalefetin ‘daha çıkmadan eskid’ dediği anayasa değişikliği teklifinin 11 maddesinde 15 değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz gün de 14. maddenin tekliften düşürülmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanına yürütme yetkisi veren anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde 8 gün geride kaldı. 21 maddelik teklifin 11 maddesinin görüşmeleri tamamlandı. Hükümet kanadı 14. maddenin de tekliften düşürülmesini kararlaştırdı. Bu maddenin çekilmesi halinde 21 maddelik anayasa değişikliği teklifi 18 maddeye düşmüş olacak. Gergin geçen görüşmelerin tamamında her madde üzerinde yaklaşık 2.5 saat müzakere yapıldı. Müzakerelerin sonunda AKP’nin 5 maddede verdiği toplam 5 önergeyle, 15 değişiklik yapıldı. 

Yedek vekillikte geri adım

Teklifteki ilk değişiklik AKP  milletvekillerinin de büyük tepkisini çeken ‘yedek milletvekilliği’ düzenlemesi oldu. Söz konusu madde AKP’li üç milletvekilinin bir önergesiyle teklif maddesinden çıkarıldı.

Meclis soruşturması da eklendi

İkinci değişiklik Meclis’in denetim yetkisini düzenleyen 7. madde üzerinde yapıldı. ‘Bilgi edinilmek’ ibaresinin ‘edinmek’ şeklinde düzenlendiği bu madde de Meclis’in toplumu ilgilendiren konularda genel görüşme yapma hakkını düzenleyen cümleye de ‘devlet faaliyetleri’ eklendi. Aynı maddede yapılan bir değişiklikle de Meclis’in denetim yetkisine, maddeye konulması unutulan ‘Meclis soruşturması’ eklendi. Bu soruşturmanın Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında yapılacağı boşluğu da giderildi.

Doğuştan Türklükte de geri adım

Teklifin Cumhurbaşkanlığı adaylık ve seçimini düzenleyen 8. maddesinde de değişikliğe gidildi. AKP’nin önergesiyle Cumhurbaşkanlığı adaylığı şartları arasında bulunan, ‘doğuştan Türk vatandaşı olanlar’ ibaresi ‘Türk vatandaşları’ şeklinde değiştirildi.

‘Teklif madde madde dökülüyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, ‘başkanlık sistemi’ni de içeren anayasa değişikliği teklifinin ‘madde madde’ dökülmeye başladığını söyledi ve ekledi: “İnanıyoruz ki bu teklif, Meclis’ten geçmeyecek.”

 

Etiketler: tbmm, yeni anayasa
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  • harun

    30.12.2016 06:13:16

    İstemeden yenen aş ;karın ağrıtırmış,ya baş

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