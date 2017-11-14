Yeni Asya bayrağını gençler dalgalandıracak

Farklı illerden gelen çok sayıda gençle buluştuğumuz ‘Gençlerle Buluşuyoruz’ programının ilk bölümü gerçekleşti. Gençler düşünceleri ve ortaya koydukları fikirleriyle Yeni Asya bayrağını dalgalandırma görevini üstlenmeye hazır.

Türkiye’nin çeşitli illerinden programımıza gelen genç okuyucularımızla, düzenlendiğimiz ‘Gençlerle Buluşuyoruz’ programımızın ilk bölümünü gerçekleştirdik. İstanbul Süleymaniye’de bulunan Yeni Asya Vakfı Merkezindeki buluşmaya Yeni Asya’ya katkı sunmak isteyen ve birbirinden değerli fikirlerini bizlerle paylaşan gençler katıldı. Yeni Asya Medya Grup birimlerinin temsilcilerinin de yer aldığı programda fikir alış verişi yapılarak geleceğe dair yapılması gerekenler konuşuldu. Oldukça şevkli geçen programımızın erkekler bölümü ise önümüzdeki Pazar yapılacak.

Bundan sonra söz sizin

Programda açılış konuşmasını yapan Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, “İttihad toplantısının kapanışını gençlere söz vereceğiz diye kapatmıştık. Bu toplantı da onun meyvesi. İttihad da gençlerle buluşacağız sözü coşkuyla karşılanmıştı. Bugün de aynı heyecanla toplantıya başlıyoruz. Önce birimlerimizin sizlerden talepleri ile ilgili olarak basılı yayın temsilcilerimizi dinleyelim. Bizim birimler olarak size ifade etmek istediğimiz şeyler bunlardı. Bundan sonra söz sizin. Bugün burada siz konuşacaksınız” dedi. Konuşmacıların kendilerini ifade edişlerini çok beğenen Güleçyüz, “Gençlerimizin içerisinde seminer verebilecek nice cevherler varmış. Bunlar değerlendirilmeli” diye konuştu.

Sizlerin yardımına ihtiyaç duyuyoruz

Yeni Asya Neşriyat Koordinatörü Abdullah Eraçıkbaş da konuşmasında şunlara yer verdi: “Hoş geldiniz, inşaallah toplantımız hayırlara vesile olur. Orijinal metin üzerinde yani dijital nüsha karşılaştırılması konusunda ihtiyaçlarımız var. İmlâ, gramer çalışmaları bazı konulardaki itiraz noktalarını düzelterek yayına sokmaya çalışıyoruz. Tanzim çalışmaları noktasında da sizlerin yardımına ihtiyaç duyuyoruz. Risale-i Nur lügatının çok dikkatli hazırlanması gerekiyor. Bunları birleştirmek ekip çalışması gerektiriyor. Bunlar içinde yardımlara ihtiyaç var. Grafik-Tasarım bizim de problemimiz. Bu konularda ihtisas yapan kardeşlerimizin de yardımına ihtiyacımız var.”

Gençlerin enerjisini hizmete katmaya çalışıyoruz

Programın sonunda konuşan Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, gençlere şunları söyledi: “Bu sene İttihad toplantısı Gazete Binasında gerçekleşti ailelerin çoluk çocuğun ayağı alışsın, hizmeti yerinde görsünler diye. Çok da beğenildi, gelenler mutlu. Aynı programı İzmir ve Ankara’da da gerçekleştirdik. O yıllarda hizmet 25-40 bandında yürütülüyordu. Biz tekrar gençlerin buralarda yer almasını istiyoruz, onlara özel bir önem veriyoruz. Bu programda gençler konuşmadı, onlara söz hakkı vermek için gençlik buluşmasına karar verdik. Şahsen ben buradaki bazı yazarlarımız da, genç kız kardeşlerimizin lehine pozitif ayrımcı bir yapıya sahibiz. Sebebi de şu, hanımların şefkat, kahramanlık tarafı da var ve meseleyi iyi sahipleniyorlar. Bu sefer beraberinde büyük bir coşku meydana getiriyor. Bu enerjiyi hizmetlerimize katmaya çalışıyoruz. Şükür artık her yerde esaslı bir çalışma var.”

Gençlerin bakış açısına ihtiyacımız var

Bizim-Aile Aylık Kadın Dergisi Yayın Koordinatörü Yasemin Güleçyüz programda konuşma yaptı. “Bizim Aile Kadın-Aile Dergisi alanındaki tek dergi. 30 yıldır gücünü şahs-ı maneviden alan bir dergi. Aylık bir dergi olduğu için ihtiyaçlar daha farklı oluyor. Okullarınızdaki hocalarla yaptığınız röportajlara, faaliyetlere ve görsel içeriklere çok ihtiyaç var. Dergide kullandığımız görsellere para ödüyoruz. Abonelik bittiğinde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bazen bir çizgi, uzun bir makalenin anlayacağı şeyleri anlatabiliyor. Bu yönde becerisi olan kardeşlerimizin yardımlarını bekliyoruz. Biz dergiyi hazırlarken Hanımlar Rehberi bizim rehberimiz oluyor. Biz her türlü yardıma açığız. Gençlerin bakış açısına ihtiyacımız var. Çok güzel fütuhatlar olacak Allah’ın izniyle.”

Geri dönüşler bizi besliyor

Genç Yorum Yayın Yönetmeni Şulenur Yıldırım ise şöyle konuştu: “Benim en çok önemsediğim şey şu: yayınlarımızı okuyor muyuz? Genç Yorum’u tüm gençler okuyor mu meselâ? Buna her zaman olumlu cevap alamayabiliyoruz. Bu yüzden en önce kendi yayınlarımızı okuyarak, takip ederek işe başlamamız lâzım. Medyadaki yayınların büyük çoğunluğu dünyaya çağırırken biz âhireti hatırlatıyoruz; gazetemizle, dergilerimizle, kitaplarımızla. Risale-i Nur’un neşir hizmetini yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden yayınlarımızı takip etmeliyiz. Öncelikle ‘okuyunuz, okuyunuz’ diyorum. İkinci aşama olarak da bize geri dönüş sağlamanızı istiyorum. Bu geri dönüşler bizi besliyor, şevk ve heyecan veriyor bize. Sizden aldığımız enerjiyle bizler yenileniyoruz. İstediğiniz zaman bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum.”

Bürolar yenilenmeli

Yasemin Dikici’nin sözleriyse şu şekilde “Metin düzeltmelerine, grafik tasarıma önem verilmeli. Gazete bayilerde bulunmalı, dağıtım sağlanmalı. Can Kardeş Dergisi’ne ilgi çekici projeler konulmalı. Bürolara yenilenme gelmeli.

Tasarıma önem verilmeli

Endüstri ürünleri tasarımı bölümü öğrencisi, Huriye Yücesoy gençlerle beraber gruplar kurularak çalışmalar yapabileceklerini hatırlattı. Yücesoy, “Tasarıma önem verilmeli. Gençler içerik oluşturarak bir araya gelmeli” şeklinde konuştu.

Çocuk yayınları yenilenmeli

Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi, Nil Kölemen şunları dedi: “Can Kardeş Dergisi’ne yenilikler eklenmeli. Çizimlerde azalmalar var. Bir olay oluşturulup, olay kartları eklenebilir. Etkinlik planları hazırlanmalı. Youtube kanalına ihtiyaç var”

Görsel mesajlar hazırlanmalı

İlahiyat mezunu Betül Okur ise “Youtube’da videolar hazırlanmalı. Risale-i Nur’dan demeçler verilip, mesaj içerikli görseller sunulmalı” ifadelerini kullandı.

Hizmet Anadolu’nun her yerine yayılmalı

Psikoloji son sınıf öğrencisi Büşra Nur Pekel, şöyle konuştu; “Psikoloji çalışmaları konusunda yardımcı olmak isterim. Hizmet Anadolu’nun her yerine yayılmalı, haberdar edilmeli. Risale-i Nur’un ruhuna uygun müsbet müzikler yapılabilir”

Kısa filmler çekebiliriz

Radyo Sinema Televizyon bölümü öğrencisi Neslinur Mutlu, “Cep boy Külliyat hazırlanmalı. Gazetemizi okumalıyız. Sokak röportajları yapabiliriz. Kısa filmler çekebiliriz” dedi.

Çalışmalar için yönlendirilmeliyiz

Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu, Yüksek Lisans edebiyat öğrencisi Nurseza Okur, şunları söyledi: “Gazetemizin dış politika yazarı olması konusunda yardım etmek isterim. Bu konuda yönlendirilmek istiyorum”

Yeni Asya’nın görüşleri evrensel

Yeni Asya Gazetesi Elif eki yazarlarından Havva Küçük Konur makale yazmanın kişinin gelişimine katkı sağladığından bahsedip Köprü’ye makale gönderilmesine teşvik etti. “Yeni Asya’nın görüşleri çok evrensel, umumi ve herkesle paylaşılabilecek prensipler. O yüzden hangi görüş ve düşünceden insan olursa olsun, Yeni Asya’nın hepsine söyleyecek bir sözü var. Kuracağı bir bağ ve ortak buluşma alanı var. Bizim de öyle olmalı. Her gönüle girebilmeli, her insana bizden birşeyler verebilmeliyiz.” sözlerine de yer verdi.

Aile temelli çalışmalar hazırlanmalı

İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü öğrencisi Nuran Salman, şunları söyledi: “Afiş ve tasarım işlerinde yardımcı olmak isterim. Önce aile olarak küçük daireleri düzene sokmalıyız. Gazete satışına yoğunlaşmalıyız. Genç anneler için çocuk ve aile temelli çalışmalar hazırlanmalı.”

Risale-i Nur’un görünen yüzüyüz

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik son sınıf öğrencisi Şeyda Sultan Zengin Nur Talebesinin özelliklerine dikkat çekerek, bulunduğu yerdeki hal ve hareketlerinden mesul olduğunu söyledi ve ekledi: “Biz de okullarımızda vazifeli gençler olarak, dâvâmızı ifade etmemiz lâzım. Bunun en birinci şartı ise; ‘kendimizi sevdirmektir. Çünkü biz Yeni Asya’nın, dolayısıyla Risale-i Nur’un görünen yüzüyüz. Bizi seven, dâvâmızı da sever. İnsan yüz kapılı bir han olması hasebiyle, muhatabımızın açık kapısını bulup girmeliyiz. İkinci olarak, gazete ve dergilerimizi okulumuza götürmeliyiz, kimse ilgilenmiyor zannetmeyin herkes yan yan gazeteyi inceliyor olacak. Hatta bir keresinde sınav çıkışı elimde gazeteyi gören bir arkadaşım demişti ki: ‘Bir siz kaldınız Şeyda, bir Yeni Asya kaldı hakkı savunan!’ Demek bakıyormuş gazeteye ve sıramın üzerindeki kitaplara.. Demem o ki, her yerde dâvâmızı ifade etmeliyiz!”

Eski kitapları tekrar raflarda görmeliyiz

Hukuk öğrencisi Müşerref Ünal’ın dile getirdiği şu sözleri, katılımcılarca da desteklendi: “Yakın tarih ansiklopedisi, ilim teknik kitapları, Bekir Berk Abi’nin kitapları vb. Yeni Asya Yayıncılık’ın geçmiş senelerde çıkarmış olduğu kitapları tekrardan raflarda görmek istiyoruz. Bölgesel olarak yani 4-5 şehri birleştirip birkaç ayda bir gençlerle gazete yazarlarımızın forum düzleminde buluşabilir ve Yeni Asya’nın meslek meşreb noktasındaki çizgisi genç nesile izah edilebilir. İstanbul’da olduğu gibi Ankara veya Türkiye geneli daha merkezi bir yer belirlenip orda Risale-i Nur Kongresi yapılabilir. Böylece hem Doğu hem Akdeniz vilayetleri katılabilir. Diğer ülkelerde 6-12 ay öncesinden belirlenip bir kongre, seminer, sempozyum ayarlanabilir. Bizim Radyo’da çocuk programları düzenlenebilir, çocuklar online olarak katılıp ilâhi, şiir, kıssa Risale-i Nur’dan hoşlarına giden bölümleri onların anladıkları tarzda bizlerle paylaşabilirler.”

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA - KÜBRA ÖRNEK - KÜBRA ÜNÜVAR - SEVDE YENİ

FOTOĞRAF: KÜBRA BAŞ