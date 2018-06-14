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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Yeni Asya Gazetesi'nde bayramlaşma var

14 Haziran 2018, Perşembe 11:49
Ramazan ayının son günüyle birlikte İslâm alemini 'Ramazan Bayramı' heyecanı sardı. Müslümanların kaynaşmasına, muhabbete ve ittihada vesile olan Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018 Cuma Günü kutlanacak.

Bayrama saatler kala Türkiye'de de 'Bayram Heyecanı' yurdun dört bir yanını sardı. Bayram hazırlıkları hızla sürerken bu heyacanı yakınlarıyla birlikte yaşamak isteyenler de memleketlerine gidiyor. Coşkuyla kutlanılacak 'Ramazan Bayramı' için her yıl olduğu gibi bu yıl da Yeni Asya Gazetesi Güneşli Tesisleri'nde 'Bayramlaşma' olacak. 06.17'de kılınacak bayram namazının ardından Bayramlaşma Merasimi yapılacak. 

Diğer illerde bayram namazı vakitleri şöyle:

Adana: 06.02, Adıyaman: 05.48, Afyon: 06.17, Ağrı: 05.24, Aksaray: 06.04, Amasya: 05.50, Ankara: 06.04, Antalya: 06.21, Ardahan: 05.22, Artvin: 05.25, Aydın: 06.30, Balıkesir: 06.25, Bartın: 06.02, Batman: 05.36, Bayburt: 05.34, Bilecik: 06.15, Bingöl: 05.36, Bitlis: 05.31, Bolu: 06.07, Burdur: 06.20, Bursa: 06.19, Çanakkale: 06.30, Çankırı: 05.59, Çorum: 05.54, Denizli: 06.25, Diyarbakır: 05.40, Düzce: 06.09, Edirne: 06.25, Elazığ: 05.42, Erzincan: 05.38, Erzurum: 05.31, Eskişehir: 06.14, Gaziantep: 05.53, Giresun: 05.40, Gümüşhane: 05.36, Hakkari: 05.27, Hatay: 06.00, Iğdır: 05.20, Isparta: 06.19, İstanbul: 06.17, İzmir: 06.31, Kahramanmaraş: 05.54, Karabük: 06.02, Karaman: 06.10, Kars: 05.22, Kastamonu: 05.57, Kayseri: 05.57, Kırıkkale: 06.02, Kırklareli: 06.22, Kırşehir: 06.01, Kilis: 05.55, Kocaeli: 06.14, Konya: 06.11, Kütahya: 06.17, Malatya: 05.46, Manisa: 06.29, Mardin: 05.39, Mersin: 06.05, Muğla: 06.29, Muş: 05.33, Nevşehir: 06.00, Niğde: 06.02, Ordu: 05.41, Osmaniye: 05.58, Rize: 05.31, Sakarya: 06.12, Samsun: 05.47, Siirt: 05.33, Sinop: 05.49, Sivas: 05.48, Şanlıurfa: 05.47, Şırnak: 05.32, Tekirdağ: 06.23, Tokat: 05.48, Trabzon: 05.34, Tunceli: 05.40, Uşak: 06.21, Van: 05.26, Yalova: 06.17, Yozgat: 05.57, Zonguldak: 06.05."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.13, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.41, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.39, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.51'de eda edilecek.

 

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Etiketler: Yeni Asya, Bayramlaşma, Türkiye, Ramazan Bayramı
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