Yeni Asya her eve rahatlıkla girebilir

Yayıncılık anlayışı, istikrarlı çizgisi ve ahlakî değerlere verdiği önemle Yeni Asya Gazetesi her eve rahatlıkla girebilir.

Gazetemizin 49. yıl dönümü olan 21 Şubat’ta başlatılan ‘her bayide ‘Yeni Asya’ kampanyası bütün hızıyla devam ediyor. Okuyucuların gazetemize ulaşmasını kolaylaştıran bu kampanya vesilesiyle ‘Yeni Asya girmeyen ev kalmasın’ sloganıyla yeni okuyucularımızla da tanışmayı hedefliyoruz. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz dünkü scope yayınında Yeni Asya’nın her eve rahatlıkla girebilecek bir çizgide olduğunu bir kez daha vurguladı. ‘Risale-i Nur’un Medyadaki Dili’ kitabından alıntılar yapan Güleçyüz, şunları söyledi; “Bizim geçmiş dönemlerde de bu tarz kampanyalarımız olmuştu. Bunlar devamlı gündemimiz, fakat şöyle bir problemimiz var; çok kıt imkânlarla bunları yapıyoruz ve netice almakta zorlanıyoruz. Meselâ bundan 2 yıl önce de Yeni Asya bayrağını daha yüksek burçlarda dalgalandırmak ve gazetemizi fazlasıyla hak ettiği seviyelere taşımak hedefiyle kampanya başlatmıştık.”

Bu heyecan Türkiye’yi kuşatıyor ve kucaklıyor

“Risale-i Nur’un Medyadaki Dili kitabına aldığımız yazımızda o kampanyayı şöyle anlatmıştık; ‘Yeni Asya’nın 46. yılını tamamlamasına iki ay kala, yakın zaman önce başlattığımız “okuma, tanıtma ve okutma” kampanya ve seferberliği hızlanarak ve yaygınlaşarak devam ediyor. Bu seferberlikte hedefimiz, “Yeni Asya bayrağı”nı daha yüksek burçlarda dalgalandırmak ve gazetemizi fazlasıyla hak ettiği seviyelere taşımak. Bu hedefe yönelik çalışmaların heyecanı dalga dalga bütün Türkiye’yi kuşatıyor ve kucaklıyor.” Şimdi de böyle bir heyecanı görüyoruz her tarafta. Birçok vilayette billboardlar, afişler, otobüs durakları ilânları, otobüs içi ilân çalışmaları, metrolarda yer alan ilânlar her tarafı donattı. Ciddî bir tanıtım kampanyası her yerde devam ediyor. Bu heyecan Türkiye’yi kuşatıyor ve kucaklıyor. Parolamız: “Yeni Asya’nın girmediği ve okunmadığı ev ve iş yeri kalmasın.” Yeni Asya’nın ilk yıllarında gazete sayfalarında şöyle bir ilân çıkıyordu: “Evinize rahatlıkla götürebileceğiniz bir gazete mutlaka vardır.” Yanında Yeni Asya’nın fotoğrafı… Bu mesaj bugün de geçerli. “Muhafazakâr” bilinen nice gazetenin dahi inanılmaz dejenerasyon ve yozlaşma örnekleri sergilediği bir dönemde manevî ve ahlâkî hassasiyetlerden de taviz vermeyen bir gazete Yeni Asya. Ve bu yönüyle de sahip çıkılmayı hak ediyor.

‘Gayemiz yeryüzünü bir mektep yapmaktır’

İttihad’dan Yeni Asya’ya gazetemizin kuruluşundan itibaren şiarı olmuş bir parolası da şu: “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır.” Bu hedef istikametinde Yeni Asya, “gazetesiyle, kitap neşriyatıyla, dergileriyle, posterleriyle, radyosuyla, portalıyla, sosyal medya hesaplarıyla” çok büyük hizmetler yaptı ve yapmaya devam ediyor. “Yeni Asya’nın yayınlarında boş bir şey yok. İnsanları yanlış tarafa götürecek bir mesaj yok. Hep doğruyu, istikametli bir duruşu, ahlâkî değerleri, güzel hasletleri kazandırmaya, her şeyden önce de imanı tahkim etmeye, insanların nazarını dünyaya gönderiliş hikmetlerimize çevirmeye çalışan bir yayın çizgisi. Her alanda yapıcı, dengeli, gerçekçi, Yeni Asya’yı okuyan insan hiçbir zaman yan yollara sapmaz.”

Yeni Asya’nın tirajı 80 bine çıktığı gün Türkiye’nin çehresi değişir

Ve artık bu parolayı şu şekilde güncellememiz gerekiyor: “Gayemiz yeryüzünü bir mektep yapmaktır.” Konuya, Nur hizmetinin sâdık ve müstakim emektarlarından Ömer Tuncay’ın, Yeni Asya’nın manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp’ten bizzat dinleyip aktardığı şu sözle devam edelim: “Yeni Asya’nın tirajı 80 bine çıktığı gün Türkiye’nin çehresi değişir.” Gelin, bu sözü bir “vasiyet” kabul edelim ve “en âcil hedef” olarak önümüze koyup, topyekûn bir seferberlikle artık hayata geçirelim. Evet, var mısınız Yeni Asya’yı ilk etapta 80 bine ulaştırmaya? Bunu yapalım ve ondan sonra oturup yeni hedefleri konuşalım, olmaz mı?.. Unutmayalım ki, Yeni Asya’nın Risale-i Nur kaynaklı fikirlerine ve bu istikametteki yayınlarına “ülkemizin, İslâm dünyasının, Avrupa’nın ve bütün insanlığın” ihtiyacı var. Üstad’ın ifade ettiği “doğru İslâm” yorumu, “ifrat ve tefritten uzak denge ve itidal” çizgisi bu fikirlerde. Ve “adalet, hukuk, barış, kardeşlik, huzur” gibi hasret kaldığımız değerlerin dünyaya hâkim olması, bu fikirlerin yayılmasına bağlı. O halde gayretlerimizi arttıralım... Allah yardımcımız olsun.” İstanbul – Yeni Asya