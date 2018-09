Yeni Asya hukuk ve ahlâka dayalı bir demokrasiyi savunuyor

Yeni Asya Vakfı’nda konuşan Güleçyüz, Yeni Asya’nın Risale-i Nur ölçülerine dayanan tavizsiz çizgisini anlatırken, “Tepeden inmeciliğe karşı gönülleri kazanmayı, akılları ikna etmeyi esas alan bir metodla çalışıyoruz” dedi.

Yeni Asya Vakfı’nda bu yılın seminer sezonu, yine Demokrat Eğitimciler Derneği’nin organizasyonuyla başladı. Yeni hizmet dönemi seminerlerinin ilk konuşmacısı ‘Risale-i Nur’un Medyadaki Dili ve Tavizsiz Çizgisi’ başlıklı sunumuyla Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz idi.

Katılımın yoğun olduğu seminerin açılış konuşmasını Dernek Genel Sekreteri M. Hanefi Örnek yaptı. Gayesi vatan sathını mektep yapmak olan Yeni Asya’nın her daim yanında olduklarını söyleyen Örnek, “Yeni Asya, Risale-i Nur hakikatlerini seslendiren Nur mekteb-i irfanının yılmaz bir savunucusu olmuştur. Bu misyonun temsilcisi olarak biz Demokrat Eğitimciler, Bediüzzaman’ın en büyük dâvâsı olan Medresetüz Zehra’nın tesisinde görev almayı hayatımızın yegane gayesi olarak bildiğimizden Yeni Asya ile her alanda birlikte hizmet ediyoruz” diye konuştu.

Tepeden inmeciliğe karşıyız

Risale-i Nur’un yarım asırlık tavizsiz çizgisini ve duruşunu örneklerle anlatan Güleçyüz, “Yeni Asya Neşriyat ile devam eden kitaplarımız, dergilerimiz, internet âleminde yaptığımız yayınlar, portallar, sosyal medya hesapları. Bunların hepsi Yeni Asya Medya başlığı altında hizmet veren ve Risale-i Nur’un mesajlarını seslendiren mecralar. Yeni Asya, tahkikî imanı yerleştirip, tepeden inmeciliğe karşı nebevî bir metotla fert fert gönülleri kazanmayı, akılları ikna etmeyi esas alan bir metodla hakikatlerin tebliğine çalışan bir misyon. Yeni Asya’nın takipçisi olduğu diğer bir konu, güzel ahlâk. Kendini dindar olarak tanımlayan idarecilerin döneminde ahlâkın bu kadar yozlaşması çok korkunç. Ahlâkın kendimize karşı olan boyutu var, birbirimize olan ilişkileri tanımlayan tarafları var, kamu hayatını tanzim eden boyutları var, ama şu dönemde en çok ihmale uğrayan şey de bu” şeklinde konuştu.

Gelecek nesiller için mücadele

Güleçyüz, şunları söyledi: “Aile, toplumun temelidir. Erkek ile kadın birbirini ailede tamamlar ve Yeni Asya ailenin muhafazası, güçlendirilmesi için yoğun gayret sarf etmiş, müstehcen neşriyata karşı çok kararlı bir mücadele vermiştir. Yeni Asya 50 senedir böyle. Ama diğer gazetelere bakın, ki çoğu iktidarın kontrolüne girdi ve Yeni Asya’yla kıyas edin.

“Yeni Asya İslâmî prensiplerin Risale-i Nur’daki yorumundan hareketle, hukuka ve ahlâkî değerlere dayanan bir demokrasiyi hiç tereddütsüz savundu. Bunun için saldırılara uğradı. Üstad meşrûtiyete, demokrasiye sahip çıkmış. İslâmın prensiplerine göre tek adam rejimi diye bir şey olmaz. Ama Türkiye öyle bir sistemin içine sokuldu. Buna karşı da bir duruş ortaya koyduk. Bu mücadelemiz de istikbal nesillerince alkışlarla yad edilecek inşaallah.”

Haksızlıklara karşı çıktık

“Yeni Asya her zaman hakkın hukukun doğrunun mücadelesini verdi” diyen Güleçyüz sözlerini şöyle tamamladı: “Zulme, haksızlığa, ihtilâllere bütün gücüyle karşı çıktı. Ayrımcılık yapmadan zulme uğrayan her kesimin yanında oldu. Her zaman hakkın yanında, haksızın karşısında yer aldı. Zalimin de, mazlûmun da kimliği sorulmaz. Ama şu dönemde adalet o kadar korkunç bir şekilde ihlâl ediliyor ki. Bunları seslendirdiğimiz için de hedef oluyoruz. Ama duruşumuzun doğruluğundan eminiz.”

