Yeni Asya ittihadımızı sağlıyor

Gazetemizin 49. yılı münasebetiyle İzmit Çamlık Vakfı’nda düzenlenen program, farklı illerden yoğun katılımla büyük bir coşku içinde yapıldı.

Yeni Asya gazetemizin 49.yılı programı, İzmit Yeni Asya okuyucuları tarafından gerçekleştirildi. Rümeysa Çökren’in Kur’ân tilâvetiyle başlayan program, Nuray Serim Hasbaş’ın “Zübeyri Çizgi ve Yeni Asya” semineri ile devam etti. Ardından Yeni Asya’nın yayın hayatını anlatan sinevizyon gösteri yapıldı. Ardından ağabeylerin hatıraları Kübranur Özer tarafından nakledildi.

Nurefşan Baki de, iki ay önce vefat eden Yeni Asya âşığı Remziye Demirtaş Abla’nın hayatından kesitler sunarken, Muhammed Sungur Ağabeyin Yeni Asya için söylediklerinden bir demet sundu.

Çay ve yemek ikramının olduğu programda çocuklara yönelik faaliyet yer aldı, pamuk şekerler dağıtıldı. Program, Yeni Asya marşlarıyla sona erdi.

‘Ben Zübeyir’imi kâinata değişmem!’

Zübeyir Gündüzalp’in maruz kaldığı ithamlara değinen Nuray Serim Hasbaş, “Bu satırları nefesim tutarak okudum. Üstadın, Zübeyir Ağabeye yaptığı ithamları biz kaldıramayız. Üstad, Zübeyir Ağabey için ‘Kardeşim Şaban, bu ahmaktır ahmak. Hem öyle bir ahmak ki, otuz lirayı bıraktı, otuz kuruşa çalışıyor.’ Sonra dedi ki, ‘sen benim Zübeyir’imi tanıyor musun?’ Şaban Ağabey de ‘Tanıyorum’ dedi. Bunun üzerine Üstad ‘Ben Zübeyir’imi kâinata değişmem!’ dedi. Neden Zübeyir? İşte bu yüzden. Üstad mahkemede Zübeyir Ağabey için bin talebeye bedel diyor ve Zübeyir Ağabey’i niçin yanında bulundurduğunu şöyle cevaplıyor: ‘Zübeyir, iman ve Kur’ân’a ahiretini de feda etmiş, işte onun için yanımda taşıyorum. Dünyayı feda etmek kolay. Ahiretini de feda etmiş’ Bu feragat dersi bize Hz. Ebubekir’i hatırlatıyor” diye konuştu.

Cemaati şûrâ ile toparladı

Üstad’ın vefatından sonra, Zübeyir Ağabeyin cemaatin toparlanmasına sebebiyet verdiğini aktaran Hasbaş şöyle devam etti: “Zira Üstad vefat ettikten sonra, herkeste bir makam mevki, bir ağabeylik enaniyeti vuku bulmaya başlıyor. Zübeyir Ağabey diyor ki, ‘Durum çok şedit!’ Hemen cemaati toparlamaya başlıyor. Ankara’daki ilk işi Anadolu’daki cemaati toparlamaya yönelikti. Bunun için Hacı Bayram kadrosuyla hizmete, meslek ve meşreple taalluk eden Lâhika Mektupları’nı neşretmeye başladı. Bütün Lâhika Mektuplarını meslek ve meşreple alâkadar olan noktalarını broşür haline getirip ağabeylerin eline veriyor. Zübeyir Ağabey, bunu hatırlatıyor ve bütün Anadolu’nun Lâhika Mektupları’nı okumasına vesile oluyor. Gündüzalp, elindeki binlerce adrese ihtiyaç halinde Lahika mektubu yazarak cemaatin dağılmasını engellemeye çalışıyor. Ankara’da yaptığı en önemli iş meşveret sistemini oturtmak oluyor. Meşveretsiz hiçbir şey yapmıyor ve tüm hizmetleri karara meşveretle bağlıyordu.”

‘İttihadımızı sağlayacak gazetedir!’

Hasbaş, Zübeyir Ağabeyin gazete ile alâkalı sözlerini aktarırken, “Lâhika sayfamız Lâhika mektubumuzdur. Sadece Risale-i Nur’un imanî meselelerini okumamız ittihadımızı yeteri kadar temin etmez. Hayat-ı içtimaiye ve hayat-ı siyasiyede ittihad etmedikçe, onları Üstad’a göre yorumlamadıkça ittihadımız, ittifakımız tam olamaz. Dolayısıyla ittihadımızı sağlayacak şey gazetedir. Yeni Asya, yapılan baskı ve zorlamalara rağmen, hak ve hakikati söylemeye devam etmiş, müsbet hareket ederek dik bir duruş sergilemiştir. Kim ne olduğuna bakmadan haksızlıkları manşetlerine taşımıştı.” ifadelerini kulandı.

Kübra Örnek / İstanbul