Yeni Asya müsbet yayın yapar

Gazetemizin 49. Yılı münasebetiyle İzmir’de düzenlenen programda konuşan yazarımız Ali Ferşadoğlu, “49 yıldan beri yılmadan Hak’tan başka hiçbir şeye ve hiç kimseye eğilip bükülmeden yoluna devam ediyor. Yeni Asya müspet yayın yapar. Yeni Asya hürriyetçidir” dedi.

Yeni Asya gazetesinin 49. Yılı geçen Cumartesi akşamı İzmir’de bir programla idrak edildi. Gazetemiz yazarlarından Ali Ferşadoğlu’nun konuşmacı olarak iştirak ettiği kutlamaya İzmir il ve ilçelerinin yanı sıra, Aydın ve Manisa illerinden de okuyucularımız katıldı. Programın ilk olarak gazetemiz yazarı Süleyman Kösmene söz aldı. Programa katılanlara hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Kösmene, On Dördüncü Söz’den ders yaptı. İkinci bölüm öncesi kitaplarını imzalayan Ferşadoğlu, konuşmasına programa katılanları selamlayarak başladı. Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin neşriyata verdiği önemi örnekleriyle anlattı. Bediüzzaman’ın “Matbuat âlemiyle konuşmak zamanı geldiğini” söylediğini ifade eden Ferşadoğlu, Yeni Asya gazetesinin böyle bir ihtiyaca cevap olarak 1970 yılında kurulduğunun altını çizdi.

Yeni Asya hürriyetçidir

Ferşadoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yeni Asya Risale-i Nur’un naşir-i efkârıdır. Kırk dokuz yıldan beri yılmadan, Hak’tan başka hiçbir şeye ve hiç kimseye eğilip bükülmeden yoluna devam ediyor. Yeni Asya müspet yayın yapar. Yeni Asya hürriyetçidir. Hürriyet ise imanın hassasıdır. Yeni Asya hakkın hatırını bütün hatırlardan üstün tutar. Bediüzzaman, hürriyetin âlem-i İslam’ın tek çıkış yolu olduğunu, bunun zıddının istibdat olduğunu, istibdadın âlem-i İslam’ın geri kalmasının sebeplerinin başında geldiğini söylemiştir. Hürriyet er geç hükümferma olacaktır. Bunun için çalışmalıyız. Biz vazifemizi yaparız. Cenab-ı Hakkın vazifesine karışmayız. Sonuç odaklı çalışmayız. Biz hakikatleri kamuoyuna doğru anlatmakla yükümlüyüz.”

Yeni Asya gücünü ihlas kuvvetinden alıyor

Yeni Asya’nın satılık olmadığını vurgulayarak sözlerine devam eden Ferşadoğlu, “Yeni Asya, gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz hâlde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniyenin omzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulduğunun farkında olarak yayın yapar. Risale-i Nur’u deccalizme teslim etmemiştir. Cemaati siyasal İslam’a teslim etmemiştir. Yeni Asya bu gücünü nereden alıyor diye sorarlar. Yeni Asya ihlas kuvvetinden alıyor. Yeni Asya Allah’a tam tevekkül eder.” şeklinde konuştu.

Bizden sadakat ister

Ferşadoğlu konuşmasının son bölümünde ise şöyle konuştu:

“Yeni Asya’ya sadakat göstermeyeceğiz de kime sadakat göstereceğiz? O ne idüğü belirsiz, insanları birbirine takan, yalancı, gaddar, kimliksiz, kişiliksiz siyasilere mi sadakat göstereceğiz? Yeni Asya’nın girdiği eve deccal girmez, korku girmez. Bilirsiniz, bazı kanser türlerinin ışından başka tedavisi yoktur. Deccalizmin de Şualar’dan başka tedavisi yoktur. Yeni Asya’nın gücü yok diye üzülmeyin. Nuh’un (as) gemisine seksen kişi binmiş; onlar kurtulmuştur. Yunus’a (as) 30 senede iki kişi iman etmiştir. Eyyüb’e (as) 140 senede 7 kişi iman etmiştir. Yeni Asya’ya sahip çıkalım. 21 Şubat’tan sonra Yeni Asya her bayide satılacak. Muhakkak oradan geçerken gazetemizi alalım.”

İzmir - Yeni Asya