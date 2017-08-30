Yeni Asya Neşriyat’ta yeni dönem

“Satış ve pazarlama odaklı” ihtisas toplantısı Yeni Asya Vakfı Barla Tesislerinde gerçekleştirildi.

Satış ve Pazarlama Birimimizin organizasyonuyla tertiplenen “satış ve pazarlama odaklı” ihtisas toplantısı Yeni Asya Vakfı BarlaTesislerinde gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen veiki gün süren toplantıya neşriyat hizmetlerine önemli katkılar sunan Satış Mağazası temsilcilerimizle, müessesemizi temsilen Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, Genel Müdür Ramazan Bayram, gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Araştırma Merkezi Koordinatörü Abdullah Eraçıkbaşile Satış ve Pazarlama Müdürü Cesim Aydın katıldılar.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Yavuzyiğitoğlu, katılımcılara teşekkür ederek başladığı açış konuşmasında neşriyat hizmetlerimizin önemini vurgulayarak gündemimizin birinci maddesi yapılması gerektiğini belirtti.

Ömer Yavuzyiğitoğlu - Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı

Birim yöneticilerimiz de yaptıkları selâmlama konuşmalarında neşriyatın önemine değinerek ileriye dönük faaliyetler hakkında bilgi verdiler.

Daha sonra gündeme geçildi. Gazete satışı, kitap satış, Can Kardeş Yayınları, takvim ve promosyon satış, dergilerimiz, kampanyalarımız, satış kanallarımızın çeşitlendirilmesi, e-satışlarımız, e-kitap projesi, fuarlar, satışlarımızın arttırılması başlıkları altında düzenlenen toplantının sunuşunu Cesim Aydın yaptı. İlk olarak gazete satışları ve tanıtım gazetesi üzerinden duran Aydın, tanıtım gazetesinin görünürlüğümüzü arttırdığını ve yeni okuyucu bulunmasında önemli bir yeri bulunduğunu belirterek, tanıtım gazetesi uygulamasının süreceğini dile getirdi.

Satış ve Pazarlama Müdürü Cesim Aydın

Aydın bürolarımızın yeniden yapılandırılarak satış mağazalarına dönüştürmenin ilk adımlarını attıklarını belirterek, bu konuda müessese ile temsilcilerimizin yapacağı ortak çalışmaya dikkat çekti. İskonto oranlarının yeniden belirlendiğini belirten Aydın, alt yapısının hazırlanmakta olduğunu söylediği Kibo sistemi ile merkez satış servisimizle bürolarımızın online bağlanacağını ve stokların anlık görülebileceğini dile getirdi. Çocuk yayınlarımızın çeşitlendirilmesi taleplerine de cevap veren Aydın bu konuda çalışmalar yapılacağını söyledi. 2018 yılı Yeni Asya ve Bediüzzaman takvimleri hakkında da bilgi veren Aydın, satış mağazası temsilcilerinden takvim satışları için özel gayret göstermelerini talep etti.

Kampanyalarımızın da konuşulduğu toplantıda, 21 Şubat ve 23 Mart gibi özel önematfettiğimiz günlerde yapılan kampanyalarımıza okuyucu ve temsilcilerimizden hazırlıklı olmaları istendi. Fuarlarda yer almanın tanıtımımız ve kamuoyu oluşturma açısından önemine değinen Aydın, özellikle birçok yayınevinin sergilemekten çekindiği bir zamanda Risale-i Nurları teşhir etmek ve geniş çevrelere duyurmak için önemli bir zemin olduğuna dikkat çekti. Aydın okuyucularımızı da fuarlara beklediklerini kaydetti.

Sunuş konuşmasının ardından müzakerelere geçildi. Temsilcilerimiz görüşlerini dile getirip icra ettiklerisatış ve pazarlama yöntemlerinden örnekler sundular.

Satış mağazası olmayan illerde büro açılması teklifine ilk olumlu talep Burdur temsilciliğinden geldi. Önümüzdeki günlerde müessese ile yapılacak ortak çalışma ile satış mağazasının ilk adımları atılacak.

İki gün boyunca verimli müzakerelerle geçen toplantı sonuç odaklı alınan kararlar ile sona erdi.

Katılımcılar, iki gün süreyle bize ev sahipli yapan Barla Tesislerimizin de tatil ve okuma programları için en verimli bir şekilde değerlendirilmesi dileklerinde de bulundular.

Selçuk Subaşı - Barla