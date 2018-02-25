Yeni Asya'nın 49. yılı Antalya'da kutlandı

​Gazetemizin 49. kuruluş yıl dönümü İstanbul merkez binamız ve bütün temsilciliklerde kutlanıyor.

Bu kapsamda Yeni Asya Antalya Temsilciliği organizasyonuyla bir kutlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Burdur ve Isparta okuyucuları da katılırken Yeni Asya’nın 49. yılı anısına pasta kesildi. ‘Vicdanın ve sağduyunun sesi’ olma parolasıyla yayımlanan Yeni Asya’nın yarım asırlık hikâyesi yurt genelinde heyecan oluşturmaya devam ediyor.

Antalya Temsilciliğince yapılan açıklamada yarım asırlık çizginin korunması ve gazetenin gelecek nesillere aktarılması görevine dikkat çekildi. ‘İttihat’ adıyla yayın hayatına başlayan Yeni Asya’nın zor imtihanlardan geçtiği vurgulanan açıklamada, gazeteyi ayakta tutan en önemli unsurun devirlere göre değişmeyen duruşu ve istikrarlı çizgisi olduğu vurgulandı.

Antalya - Adnan Deniz