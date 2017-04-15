Yeni Asya’nın sembolik ve sayısal etkisi var

Gazeteci yazar Ruşen Çakır, referandum konusunda verilen evet ve haşırlar bağlamında Yeni Asya’nın ‘hayır’ görüşünü değerlendirdi.

Çakır, önce cemaatler üzerinden baktığımız zaman, şu âna kadar benim gözlediğim kadarıyla hatırı sayılır İslami yapılanma içerisinde referanduma “Hayır” vereceğini açıklayan grubun Nurculuğun Yeni Asya kolu olduğunu ifade ederek, “Bir onu gördüm, onu gözledim. Bunun dışında birtakım irili ufaklı gruplar da “Hayır” diyorlardır ya da ima ediyorlardı. Ama önem verebileceğimiz grup olarak Yeni Asya grubu var. Yeni Asya’nın belli bir sembolik etkisi var, bir de sayısal olarak da belli bir etkisi var” dedi

“Özellikle eğitim, medya, yayıncılık gibi alanlarda faaliyet gösteren cemaatlerin çok ciddi bir şekilde etkisi kırılmıştı. Gülencilerin böyle ciddi bir şekilde yükselmelerinden olumsuz anlamda en fazla etkilenenlerden birisi de Nurculuğun Yeni Asya koluydu. Yeni Asya bir süredir son dönemde, Hükümet-Cemaat kavgasında ortada bir yerde durmaya çalıştı. Çok zorlandı, çok büyük baskı gördü. Kendi içerisinde de tartışmalar yaşadı. Ama gördüğüm kadarıyla referandumda da “Hayır” çizgisini açıkça gazetelerinden ve sosyal medya imkânlarını kullanarak dile getiriyorlar. Onun dışında ciddi anlamda etkili olan bir yapının “Hayır” dediğini görmedim. Ama “Evet” diyeceklerini tahmin ettiklerimiz ve açıkça “Evet” diyenler çok. Bunlar da zaten bir süredir kendilerini Tayyip Erdoğan’la, AK Parti’yle, ama AK Parti’den ziyade Tayyip Erdoğan’la özdeş kılan, onunla bir ilişki içerisine giren yapılar.”