Yeni Asya okurları Van Kitap Fuarı’nda buluşuyor

2. Van Kitap Fuarı, 7 Aralık Cuma günü kitapseverlere kapılarını açtı. 7- 16 Aralık tarihleri arasında okuyucuları ve yazarları buluşturacak fuarın açılış törenine Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van vali yardımcıları, sivil toplum temsilcileri ve okuyucular katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanında açılan kitap fuarlarına katılan Yeni Asya Neşriyat Van Kitap Fuarı’nda yerini aldı. Yeni Asya standına Şanlıurfa’dan sonra Van’da da yoğun ilgi vardı. Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere, içtimaî kitaplar okurları ile buluştu. Fuara ilginin hafta sonu daha fazla olması bekleniyor. Yeni Asya Yayınları temsilcisi Cesim Aydın, “Allah’a hamdolsun geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Van Kitap Fuarı’nda yerimizi aldık. Bediüzzaman’ın doğup büyüdüğü bu coğrafyaya gelmek bizlere huzur veriyor” dedi. Yeni Asya Van Temsilcisi Ahmet Yaprak da, “Yeni Asya Yayınları’nın Van Fuarı’nda da yer alması bizler için gurur kaynağı oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, bütün Risale-i Nurlar’a gönül vermiş okurları Yeni Asya standına bekliyoruz” diye konuştu.

HABER: BEYZA ÇOMAK-VAN