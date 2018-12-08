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8 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yeni Asya okurları Van Kitap Fuarı’nda buluşuyor

08 Aralık 2018, Cumartesi 16:56
2. Van Kitap Fuarı, 7 Aralık Cuma günü kitapseverlere kapılarını açtı. 7- 16 Aralık tarihleri arasında okuyucuları ve yazarları buluşturacak fuarın açılış törenine Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van vali yardımcıları, sivil toplum temsilcileri ve okuyucular katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanında  açılan kitap fuarlarına katılan Yeni Asya Neşriyat Van Kitap Fuarı’nda yerini aldı. Yeni Asya standına Şanlıurfa’dan sonra Van’da da yoğun ilgi vardı. Başta  Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere, içtimaî  kitaplar okurları ile buluştu. Fuara ilginin hafta sonu daha fazla olması bekleniyor. Yeni Asya Yayınları temsilcisi Cesim Aydın, “Allah’a hamdolsun geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Van Kitap Fuarı’nda yerimizi aldık. Bediüzzaman’ın doğup büyüdüğü bu coğrafyaya gelmek  bizlere huzur veriyor” dedi. Yeni Asya Van Temsilcisi Ahmet Yaprak da, “Yeni Asya Yayınları’nın Van Fuarı’nda da yer alması bizler için gurur kaynağı oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, bütün Risale-i Nurlar’a gönül  vermiş  okurları  Yeni Asya  standına  bekliyoruz”  diye konuştu. 

HABER: BEYZA ÇOMAK-VAN

Haber Merkezi

Etiketler: Van, kitap, fuar
Okunma Sayısı: 178
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