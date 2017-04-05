Yeni Asya sesimiz oldu

KHK’larla ihraç edilen kamu görevlilerini temsilen gazetemizi ziyaret eden mağdur öğretmenler, “Bu zorlu süreçte ‘Yeni Asya Gazetesi sesimiz oldu’ dedi.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla ihraç edilen kamu görevlilerini temsilen 4 KHK mağduru öğretmen gazetemiz ziyaret etti. Yaklaşık 20 bin kişilik sosyal medya gruplarının olduğunu belirten mağdur öğretmenler, 15 Temmuz’dan beri toplumdan soyutlandıklarını ve adeta bir sosyal kıyıma maruz kaldıklarını belirterek artık yetkililer tarafından seslerinin duyulmasını istiyor. Çok zor şartlarda yaşadıklarını belirten KHK mağdurları bütün haklarının ellerinden alındığını ve çalışma imkânlarının da olmadığını belirterek aileleriyle birlikte yaklaşık 2 milyon kişinin mağdur edildiğinin altını çizdi. Bu süreçte Yeni Asya Gazete’sinin yanlarında olduğunu ve seslerini duyurduğunu belirten mağdur öğretmenler gazetemize teşekkür etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Çocuklarına ekmek bile alamayan aileler var

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla yüz binlerce kişi kamudan ihraç edilirken bu sayı özel sektör çalışanlarıyla birlikte her geçen gün artıyor. Farklı sektörlerde iş başvurusu yaptıklarını belirten mağdur öğretmenler, işverenlerin ihraç edildiklerini öğrendikten sonra baskıdan korktukları için iş vermekten çekindiklerini söylediler. Mağdur öğretmenler çok zor şartlarda yaşayan insanlardan söz ederek bazı ailelerin çocuklarına ekmek bile alamadığı bir ortamın oluştuğunu bu nedenle biran önce bu hukuksuz ihraçların son bulması gerektiğinin en acil durumlardan biri olduğunu vurguladılar. Parçalanan aileler ve çocukların toplumun geleceği için oldukça problemli bir durum ortaya çıkaracağına değinen mağdur öğretmenler, en çok ağırlarına gidenin ‘terör örgütü üyesi’ olarak yaftalanmaları olduğunu söylediler. Mağdurlar adına ziyareti gerçekleştiren 4 mağdur öğretmen yargısız infazla gerçekleşen bu durumun biran önce son bulmasını istediklerini vurguladılar.

İstanbul – Yeni Asya