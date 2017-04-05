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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Yeni Asya sesimiz oldu

05 Nisan 2017, Çarşamba
KHK’larla ihraç edilen kamu görevlilerini temsilen gazetemizi ziyaret eden mağdur öğretmenler, “Bu zorlu süreçte ‘Yeni Asya Gazetesi sesimiz oldu’ dedi.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla ihraç edilen kamu görevlilerini temsilen 4 KHK mağduru öğretmen gazetemiz ziyaret etti. Yaklaşık 20 bin kişilik sosyal medya gruplarının olduğunu belirten mağdur öğretmenler, 15 Temmuz’dan beri toplumdan soyutlandıklarını ve adeta bir sosyal kıyıma maruz kaldıklarını belirterek artık yetkililer tarafından seslerinin duyulmasını istiyor. Çok zor şartlarda yaşadıklarını belirten KHK mağdurları bütün haklarının ellerinden alındığını ve çalışma imkânlarının da olmadığını belirterek aileleriyle birlikte yaklaşık 2 milyon kişinin mağdur edildiğinin altını çizdi. Bu süreçte Yeni Asya Gazete’sinin yanlarında olduğunu ve seslerini duyurduğunu belirten mağdur öğretmenler gazetemize teşekkür etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Çocuklarına ekmek bile alamayan aileler var

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla yüz binlerce kişi kamudan ihraç edilirken bu sayı özel sektör çalışanlarıyla birlikte her geçen gün artıyor. Farklı sektörlerde iş başvurusu yaptıklarını belirten mağdur öğretmenler, işverenlerin ihraç edildiklerini öğrendikten sonra baskıdan korktukları için iş vermekten çekindiklerini söylediler. Mağdur öğretmenler çok zor şartlarda yaşayan insanlardan söz ederek bazı ailelerin çocuklarına ekmek bile alamadığı bir ortamın oluştuğunu bu nedenle biran önce bu hukuksuz ihraçların son bulması gerektiğinin en acil durumlardan biri olduğunu vurguladılar. Parçalanan aileler ve çocukların toplumun geleceği için oldukça problemli bir durum ortaya çıkaracağına değinen mağdur öğretmenler, en çok ağırlarına gidenin ‘terör örgütü üyesi’ olarak yaftalanmaları olduğunu söylediler. Mağdurlar adına ziyareti gerçekleştiren 4 mağdur öğretmen yargısız infazla gerçekleşen bu durumun biran önce son bulmasını istediklerini vurguladılar. 

İstanbul – Yeni Asya 

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Yorumlar

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  • Hilal

    08.04.2017 00:01:19

    Eşim şerefli bir öğretmendi ihraç oldu 8 aydır da cezaevinde ben ev hanımıyım 2 küçük çocuğumla kiracı olduğum evimizde mağdur bırakıldık.Bu süreçte mağdurlardan sonra ençok Yeni Asya çalışanlarına dua ediyorum.Allah razı olsun.

  • cem

    06.04.2017 23:29:42

    e madem öyle abone olun internette paylaşın gazeteyi..

  • HÜSEYİN İLHAN

    06.04.2017 09:03:07

    Selamünaleyküm.HAYIRLI SABAHLAR,HAYIRLI GÜNLER VE HAYIRLI GELECEKLER diliyorum.Masum olup şu an zalimlerin mağdur ettiği tüm kardeşlerime sesleniyorum.Müslüman bir vücud gibidir buyuruyor efendimiz SAV.Sizlerin buradan feryatlarınızı okuyan,yaşadığım şehirde masum ve mazlum olup mağdur olan insanları,kardeşleri görüp içim ağlıyor.Çünkü ben inşaallah efendimiz SAV.min buyurduğu vücudun bir azasıyım.Sizin acılarınız benide acıtıyor.Hele hele yıllarca kardeş kardeş diyerek sarılıp beraber iman ve kur'an davasında olduğumuz insanların siyasi ucubenin aklıyla yargısız infaz ve delilsiz,delaletsiz zulmün destekçisi olmalarıda ayrıyeten daha bir farklı acıtıyor.Elbette rabbimizin hikmetleri vardır bu halde.SABIR-METANET ve İMAN-KUR'AN hzimeti,davası için çarpan yüreklerin bu figanları ARŞ-U ALADAN MAKESSİZ KALMAZ VE KALAMAZ.O ADL'İ MUTLAKTIR,O GÖREN-İŞİTEN BİZLERİN BİLMEDİĞİNİ BİLEN malikı mabudumuzdur.O na dayanan yıkılmaz,o na dayanan mağlup olmaz. METİN OLUN ZAFER YAKINDADIR İNŞAALLAH.

  • Khk 672

    05.04.2017 16:32:45

    Artık kimseye anlatamıyorum derdimi.Çünkü anlayan yok.Yalnız kaldıkça ağlıyorum .Heba olan emeklerime yok olan itibarima. Başını öne dusurdugum eşime. 39 yaşına kadar hiç kirmadigim anne baba ma yasattiklarima.2 çocuğuma. Öyle zor ki yaşamak ama Rabbim diyorum ve dayaniyorum.

  • YUNUS EMRE

    05.04.2017 13:27:15

    Ben ilk ihraç edilenlerdenim. Terörist değilim ve değiliz. Görev yaptığım okulda musluk arızalı olur akşam musluğu kapatamadığım için vanayı kapardım.Diğer ihraç edilen öğretmen arkadaşım kendi için üç beş sayfa fotokopi alır bunun için bir top kağıdı getirirdi buna benzer onlarca tasarruf... neden mi çünkü milletimin hakkı var derdik.ama teröristmişiz bir böceği bile öldürmekten kaçınrız.15 temmuz günü halka silah sıkanlar cezasını cehhennem azabıyla tadacaklardır.ayrıca zalimler de bu tadı tadacaklardır.Babam üzüntüden Felç geçirdi eşim ev temizliklerine gidiyor bebeğini de yanında ....diğer çocuklarım baba ne zaman geri döneceksin göreve diyorlar ..biraz daha sabır güzel günler bizlerin olacak diyorum gözleri gülüyor..,cesurca yazılarınız da bi nebze olsun yüreğimize su serpiyor.

  • Bilge

    05.04.2017 12:54:55

    Sesimize ses oldunuz böyle bir zamanda allah razı olsun.kaleminize sağlık.

  • Fatma

    05.04.2017 12:10:49

    Öncelikle sesimize ses olduğunuz için teşekkür ederim bizde 15 temmuz da düğün yaptık darbe günü düğün borçlarımız var iş bulamıyoruz çok mağduruz maddi imkansızlıklarİn yanı sıra çevreden kulağımıza gelen sözlerde canımızı yakıyor biran önce bitsin artık yeter psikolojimiz bozuldu sadece bizim değil ailelerimizin de itibarımızı kaybettik şuan millette ki görüş suçsuzsa işine geri döner kelimesi itibarımızı geri almak için işimize geri dönmemiz lazım

  • Güneş

    05.04.2017 11:15:20

    Desteğiniz için çok teşekkür ederiz.

  • Ümit

    05.04.2017 11:09:23

    Sayın Güleçyüz. Şahsınızda bütün Yeni Asya camiasına mağdurlara verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Kimsenin bizi görmediği veya görmeye korktuğu bu dönemde yaptığınız yayımlarla, haberlerle bizim sesimiz oldunuz. Allah razı olsun.

  • ahmat

    05.04.2017 09:21:52

    Allah cc sizden razı olasun.muhafızınız olsun.bizi ve çoluk çocuğumuzu açlığa mahkum edenleri Allaha havale ediyoruz.hakkımız haramdır,haberleri olsun.Allahın ayetleri ile hükmettiklerini söyleyenler kendilerini bir tartıp,bakara süresini analiz etsinler.Allah katında nerde olduklarını ürpererek göreceklerdir.Rabbim görme ferasetini versin.YETİŞ YA ADL....

  • Erdem

    05.04.2017 09:13:25

    Teşekkürler emeğiniz için

  • timur

    05.04.2017 06:23:26

    evet-hayır mitingleri tv proğramları mağdurları unutturdu. sayenizde basın yoluyla gündemde. kaleminize teşekkürler. ya mağdur anne ve babalar.

  • mehmet AÇICI

    05.04.2017 00:25:26

    Teşekkürler. Dost kara günde belli oluyor.

  • demet ertas

    05.04.2017 00:12:55

    Allah askina duyun sesimizi bir garip ogretmen

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