Yeni Asya Vakfı'nda seminerler başlıyor

Yeni Asya Vakfı’nda yapılan 'Cumartesi seminerleri' bu hafta başlıyor. İlk seminer Kâzım Gülüçyüz tarafından 29 Ekim Pazar günü saat 14:00’de “OHAl Mağdurları ve Üç Dal Papatya” konulu olarak düzenlenecek.

Demokrat Eğitimciler Derneği tarafından organize edilen seminerde, Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, aylardır tutuklu olan Nur Ener Kılınç’ın imzasıyla yayınlanan Üç Dal Papatya kitabının hazırlanma sürecini anlatacak. İstanbul Süleymaniye Yeni Asya Vakfı’nda (Cemal Yener Toslayı Caddesi, Vefa) gerçekleşecek program herkese açık. Haber Merkezi

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