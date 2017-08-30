Yeni Asya ve Güleçyüz Nurcudur

Ulusal Kanal’da yapılan Haber Merkezi Programı’nda Adalet Kurultayı değerlendirildi.

Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz’ün Kurultay’da Risale-i Nur ışığında yaptığı açıklamalardan rahatsız olan bir kesim olduğunun iddia edildiği programda Güleçyüz’e mesnetsiz ithamlar yapıldı. Program sunucusu Oğuz Polatbilek’in Yeni Asya'nın ‘FETÖ’ye yakın bir gazete olduğunu iddia ederek cahilliğini ortaya koymasının ardından eski Milletvekili Emin Şirin Yeni Asya’nın Nurcu olduğunu belirterek sunucuya müdahale etti. Güleçyüz’ün “Adalet Kurultayında Said Nursî'den satırlar okumamız ve CHP'lilerin ilgiyle dinlemesi Aydınlıkçıları çileden çıkarmış. Bu öfke sağlığa zarar” şeklindeki twitini okuyan Polatbilek haksız ithamlarda bulundu. Program konuklarından CHP'li Murat Sarı ise teyid edilmesi gereken bilgiler olduğunu belirterek, “Fetullah Gülen’e bu yakın isim hâlâ tutuksuz mu?” diye soran Polatbilek’in haksızlık yaptığını ima etti.

Diyalog köprüsü kurabilmemiz lazım

Şirin, Yeni Asya ve Kazım Güleçyüz’ün Nurcu olduğunu tekrar dile getirerek, “Bu konularda bu kadar sert yaklaşmamak gerekiyor. Halk Partisi bir kitle partisi. Bu kamplaşmalardan son derece rahatsızım. Benim siyasete girmemin önemli sebeplerinden biri 28 Şubat’tır. Türkiye’de dindarlar ve laikler var. Bir de laikliği laikperestlik haline getirenlerle, dindarlığı dincilik haline getirenler var. Bizim hakiki dindarlarla hakikî laikler ve cumhuriyetçiler arasında bir tolerans köprüsü ve bir diyalog köprüsü kurabilmemiz lazım. İnsanlar Nurcu olabilir, bu bir hakikat. İnsanlar Süleymancı da olabilir. Yeter ki bunu devlet idaresine taşımayıp devletin laik düzenini bozmayın ve bu dini siyasete alet etmeyin” dedi. Şirin şöyle devam etti; “Yeni Asya grubundan Kutlular vardı bilmiyorum hatırlar mısınız? Adam çıktı dedi ki 99 depreminde Gölcük’te olmasını Allah’ın işaretidir dedi, hapis yattı. Bir insanın bir fikir beyan etti diyehapis yatmasını ben makul karşılayamıyorum.”