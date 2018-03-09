Yeni Asya’ya Ekmek ve su gibi ihtiyaç var

Gazetemiz Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Atik ile Yeni Asya ve İttihad’ı, Eskişehir’deki Risale-i Nur hizmetlerini konuştuk.

*İzzet Atik kimdir? Sizi tanıyabilir miyiz?

1958 Eskişehir doğumluyum. Yaklaşık 50 yıldır dededen toruna üç neslin bir arada olup adeta üç elifin ittihad etmesi gibi; gıda alanında üretim yapmaktayız. Risale-i Nurlar’la tanışmamız gerçekten de Üstad Hazretleri’nin Şekerci Hanı’nda asmış olduğu “Burada her müşkül hâl olunur; sual sorulmaz” hakikatinin kerameti nevindendir. 1970’lerde bir gün arkadaşım beni derse dâvet etti. Tabi gerek iş dolayısıyla gerekse içtimaî olarak çok çeşitli yelpazeden insanlarla hemhal olmaktan dolayı bu tarz dâvetleri çok alıyorum. O sebepten ben de kendisine “Ben öyle bir yer arıyorum ki gittiğim yer imanî, içtimaî, siyasî, sosyal konularda beni aydınlatabilecek ve suallerime cevap verebilecek” dedim. Elhamdülillah o gün bugündür Rabbim bizi böyle bir şahsı manevinin içine dâhil etti.

*Yeni Asya size neyi ifade ediyor?

Yeni Asya son 100 yılda örneği görülmemiş şekilde, meşrûtiyetten bu yana dâvâsından sapmayıp Risale-i Nur’un bayraktarlığını yapan ve matbuat âleminde hakikatin gür sesi olarak yayın yapan en ciddî gazetedir. Âlemi İslâm’ın dertleriyle dertlenen ve bu derdin devasını da Kur’ân’dan süzülen Risale-i Nurlar’dan bularak “işte aradığımız budur Ey âlemi İslâm”; kurutuluşumuzun çaresinin meşveret ve şurada olduğunu her gün haykıran bir dellâldır. Yeni Asya kıyamete kadar vazifeni ifa edecek bir şahsı manevîdir.

*İttihad buluşmalarının heyecanı hale hale bütün yurdu sardı. Eskişehir’de de bu buluşma gerçekleşti. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

İttihad ve Yeni Asya ahir zaman dâvâsının naşiri efkârıdır. Hazreti Üstadın “matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek” arzusunun; Zübeyir Gündüzalp’in bir lahana yaprağı kadar da olsa gazetemiz olmalı temennisinin adı olarak haftalık çıkan İttihad bu dâvânın bayrağını göndere çekmiş ve daha sonra da bayrağı günlük olarak çıkan Yeni Asya’ya devretmiştir. İttihadın 50. Yılına münhasır yapılan ve Anadolu’da büyük bir coşkuya, heyecana ve şevke medar olan İttihad buluşmalarına Eskişehir olarak bizlerde ev sahipliği yaptık. 50 yıldır bu hizmet kervanına dahil olan civar illerden gelen kardeşlerimizle kucaklaşmak, muhabbet etmek ve Resulullah’ın (asm) dünyadaki üç rahatlığın sohbet-i ihvan, münacat-ı Rahman, tilâvet-i Kur’ân’da olduğunu ittihad programında bizatihi yaşayarak gördük.

*Yeni Asya’nını 49. Yıl faaliyetleri ile alâkalı neler söylemek istersiniz?

Cihanşumül hakikatleri 49 yıldır neşreden, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmeyen Yeni Asya’ya memleketimiz insanının ekmek su gibi ihtiyacı var. Her şartta hakkı, hukuku, adaleti, demokrasiyi hürriyeti savunan ve Üstadımızın “ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” düsturunu rehber edinen Yeni Asya’yı memleketimizin her köşesine ulaştırmak adına Yönetim Kurulu olarak gazetemizi Türkiye’nin gazete satılan 24.000 bayisinde Eskişehir özelinde 356 bayide bulunduruyoruz. Eskişehir’in en hareketli, yoğun noktalarında 1 ay boyunca Üniversite caddesi, Sıhhıye kavşağı, Köprübaşı, Tebebaşı, Kanatlı AVM olmak üzere 7 noktada “Sağduyunun ve vicdanın sesi Yeni Asya Gazetesi tüm bayilerde” şeklinde 49. yıl tanıtım faaliyetleri devam etmektedir.

49. yılında muhtaç gönüllere ulaşmak adına her bayide Yeni Asya gazetesi bulundurma projesi şahsî manevinin duâlarıyla bütün billboardlarda bulunuyor…

RÖPORTAJ: LEVENT VARDAR