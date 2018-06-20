Yeni Asya'ya özür borcunuz var

Risale-i Nur basımının devlet tekeline alınması sürecinde Yeni Asya’yı karalayanlara seslenen Güleçyüz son yaşanan gelişmeleri hatırlatarak, “Yeni Asya’ya özür borçları var. Risale-i Nur bugün isteyen herkes tarafından basılabiliyorsa bu Yeni Asya’nın verdiği mücadelenin sonucudur” dedi.

Geçtİğİmİz günlerde Diyanet’in Risale-i Nur basımını durdurduğu ve önceden bastığı eserleri de tekrar basmayacağı öne sürülmüştü. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün ortaya attığı bu iddiayı gündeme getiren gazetemiz 14.06.2018 tarihinde ‘Diyanet Risale-i Nur basımını durdurdu mu?’ manşetiyle çıkmıştı.

Hesapları tutmadı

Külliyat basımlarının 666 gün durdurulma sürecini ve verilen hukuk mücadelesini Scope yayınında anlatan Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz, “Biz Yeni Asya olarak bu süreçte hem bandrol engeline, hem devlet tekeli düzenlemesine karşı tek başımıza müthiş bir hukuk mücadelesi verdik. Konuyu topluma mal ettik. Cemaatimizden aldığımız güçle ve kararlı bir duruşla meseleyi sonuna kadar takip ettik. Akgündüz’ün de başını çektiği, içinde yer aldığı birtakım isimler bu süreçte Risale basımının kendilerinin oluşturacağı bir vakıf üzerinden tanzim edileceğini hesaplamışlardı. Bu hesap tutmadı. Hükümet Diyanet’e yetkiyi verdi. O zaman Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Mehmet Görmez vardı, Risale-i Nura sıcak bakan bir isim olarak onun döneminde bazı eserler basıldı. Onun inisiyatifiyle, ama bunun bir güvencesi yoktu.” dedi.

Hukuk kazandı

“Tekel meselesinde CHP, o düzenlemeyi AYM götürdü iptali talebi ile. Ve AYM o düzenlemeyi iptal etti. Henüz daha iptal kararı çıkmadan hükümetin yetkiyi Diyanet’e veren kararnamesi için de biz Danıştay’a dâvâ açmıştık Yeni Asya olarak. Danıştayda kararnamenin yürürlüğünü durdurdu. AYM kararına istinaden. Böylece bu düzenlemeler hukuktan dönmüş oldu” diyen Güleçyüz gelinen noktada Yeni Asya’nın bir kez daha haklı çıktığını ve o günlerde hata yapanların şimdi dönüp vicdan muhasebesi yapması gerektiğini belirtti.

Prangayı kırdık

Güleçyüz, “Eğer biz bu mücadeleyi vermemiş olsaydık, yetki yine Diyanette kalmış olsaydı Risaleler basılamayacaktı. Yeni Asya’nın vermiş olduğu mücadelenin önemi gelinen noktayla daha iyi anlaşılıyor. Risale-i Nur basımının engellenmesi çok büyük bir felâkettir.

Biz mücadelemizle bunun önünü kestik ve Risale-i Nur’a vurulmak istenen prangayı kırdık. Şükürler olsun. Onun için Akgündüz dahil bu süreçte Yeni Asya’yı karalayanların bir özür borcu var. Risale-i Nur bugün isteyen herkes tarafından basılabiliyorsa eğer Yeni Asya’nın verdiği mücadelenin sonucudur.” değerlendirmesinde bulundu.

Bütün süreç bu kitapta

Rİsale-İ Nur Neşriyatının keyfi bandrol yasağıyla engellenmesinin ve devlet tekeline alınmasının sürecini anlatan ‘Risale-i Nur, Kur’ân’ın Malıdır Tekelleştirilemez’ kitabı verilen mücadelenin serencamını anlatırken, tarihe de ibretlik bir kayıt düşüyor.

Yaşananların hikâyesini detaylı olarak öğrenmek isteyenler Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan Kâzım Güleçyüz imzalı bu kitabı okuyabilir.

NURDAN TOPRAK - NETİCE KÜBRA GÖRENTAŞ - İSTANBUL