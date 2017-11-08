Yeni Başkan, genel müdür ve bürokratların istifalarını istedi

Melih Gökçek’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 23 yıllık görevinden istifa etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna’nın, belediyedeki bütün genel müdür ve bürokratların istifalarını istediği bilgisi verildi.

Hürriyet’in haberine göre, EGO ve ASKİ genel müdürlükleriyle genel sekreter yardımcılıkları, daire başkanlıkları gibi bütün üst kademenin istifaları Genel Sekreter Asım Balcı aracılığıyla istenirken, Asım Balcı’nın da istifa dilekçesi alındı. İki dönemdir Sincan Belediye Başkanı olarak görev yapan Mustafa Tuna dün Sincan Belediyesi’ndeki çalışanlarla vedalaştı.

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