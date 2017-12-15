Yeni bir strateji şart

İsrailli tarihçi Ilan Pappe, Trump’ın çıkışıyla iki devletli çözüm yaklaşımının tabutuna son çivinin çakıldığını belirterek, artık iki halkın bir arada yaşayabileceği yeni bir strateji düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Balfour Deklarasyonu’nun 100’üncü yılı sebebiyle BDS ( Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar) Türkiye tarafından düzenlenen “Balfour Deklarasyonu’nun 100. yılı ve tarihsel sorumluluklar” başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan İsrailli tarihçi Ilan Pappe, Trump’ın çıkışıyla iki devletli çözüm yaklaşımının tabutuna son çivinin çakıldığını söylüyor. Ilan Pappe, artık iki halkın bir arada yaşayabileceği yeni bir strateji düşünülmesi gerektiğini savunuyor. İsrailli tarihçi Ilan Pappe, yıllardır İsrail’in Filistin politikasına eleştirel bir perspektiften bakıyor. Resmi İsrail tarihini sorgulayan ‘Yeni Tarihçiler’ grubunda yer alan Pappe, çok uzun zamandır İsrail’in Filistin halkına karşı etnik temizlik uyguladığını söylüyor. Pappe, manda yönetiminin mantığının, ‘uygulandığı toprakların sahiplerinin bağımsızlık sürecine hazırlanması’ olduğunun söylendiğini ve dolayısıyla aslında İsrail topraklarının Filistinlilere ait olduğunun doğrulandığı belirtiyor.

Onlardan değil, ama genç nesilden umutluyum

‘Mahmud Abbas ekibinin performansını nasıl buluyorsunuz?’ sorusu üzerine Pappe, “Tunus’tan dönen ekibin iki temel problemi vardı. Birincisi, birinci intifadadan beri gelişen sürece liderlik becerisi göstermeleri gerektiğini çok idrak edemediler. Yeni siyasi yapıya çok fazla ayak uyduramadılar. İkincisi de özellikle Trump’ın da son çıkışıyla birlikte geçmişte ABD’nin barış tekliflerine dair duydukları güveni sorgulamaları gerekecek. İnşallah bundan sonra ortada yeni bir gerçeklik olduğunu, yeni bir strateji ve politikaya gereksinim duyulduğunu anlayacak enerji ve bilgeliği gösterebilirler. Onlardan değil ama gelecek, genç kuşaklardan umutluyum” cevabını verdi. Pappe, son olarak şunları söyledi; “Küçük barış hareketleri var ama çok zayıflar. Bu yüzden hepimiz yeni stratejiler düşünmeliyiz. Filistin’e dair ancak bu şekilde net ve açık bir duruş elde edebiliriz. Eskiden olduğu gibi silahlı eylemler olacaksa bu sadece İsrail’in eline koz verir ama bir halk direnişi gerçekleşebilirse yol alabilirler. Bu şekilde uluslararası topluma da seslenebilir.”

Bu çözüm zaten adil olamaz

Trump’ın kararından sonra Duvar’a açıklama yapan Pappe şunları söyledi; “Bence artık iki devletli çözüm için çok geç. Filistinlilere anavatanlarının sadece yüzde 20’sini veren bir çözüm zaten adil olamaz. Tamamen yeni, farklı bir şey düşünmemiz gerekiyor. Bir tarafta bir grup yerleşimci diğer tarafta da oranın yerlisi olan insanlar var. Tek devlete dayanan ama herkes için demokratik olan iki uluslu bir model dikkate alınabilir. Var olan gerçeklikte işlevsel olabilecek tek seçenek budur. Burada geçmişin yanlışları, hataları da telafi edilmelidir. Göç etmiş Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilmesi gibi. Araplara doğal kaynaklara ulaşımda daha adil bir pay da verilmelidir.”